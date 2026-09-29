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Europa

Greva e nëpunësve civilë, rregullatori francez i aviacionit anulon disa fluturime në aeroportin e Parisit dhe Marsejës

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Rregullatori francez i aviacionit civil kërkoi anulimin e një sërë fluturimesh në aeroportin kryesor të Parisit dhe në aeroportin e Marsejës të martën për shkak të një greve të përgjithshme të nëpunësve civilë.

DGAC u urdhëroi linjave ajrore të anulonin 5% të fluturimeve të tyre midis orës 07:00 sipas orës lokale dhe 20:00 në aeroportin Charles de Gaulle të Parisit dhe 25% të fluturimeve të tyre në aeroportin e Marsejës midis orës 16:00 dhe 00:00.

Aeroporti Charles de Gaulle operohet nga Aeroports de Paris dhe është një nga linjat ajrore të Air France-KLM qendrat kryesore.

Trafiku mund të jetë i ndërprerë në aeroportet rajonale të Nantes, Strasburgut, Limoges, Lourdes dhe Pau, shtoi ajo.

Trafiku do të jetë normal në aeroportet e tjera të vendit.

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