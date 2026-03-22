☁️
Tiranë 9°C · Vranët 22 March 2026
S&P 500 6,506 ▼1.51%
DOW 45,577 ▼0.96%
NASDAQ 21,648 ▼2.01%
NAFTA 98.23 ▲0%
ARI 4,575 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1554 EUR/GBP 0.8656 EUR/CHF 0.9112 EUR/ALL 96.0700 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4680 EUR/TRY 51.2211 EUR/JPY 183.75 EUR/CAD 1.5855 EUR/USD 1.1554 EUR/GBP 0.8656 EUR/CHF 0.9112 EUR/ALL 96.0700 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4680 EUR/TRY 51.2211 EUR/JPY 183.75 EUR/CAD 1.5855
₿ CRYPTO
BTC $68,273 ▼ -3.03% ETH $2,066 ▼ -4.01% XRP $1.3869 ▼ -3.51% SOL $87.0000 ▼ -3.15%
22 Mar 2026
Breaking
Namir Lapardhaja dhe kriza morale e një partie: Bayern-i i Kompany vetëm pesë gola larg rekordit 54-vjeçar Abissnet Superiore në RTSH/ Xhixha protagonist, Tirana mposht Vorën Taulant Seferi shënon gol në Turqi   Sllovenia kufizon furnizimin me karburant për qytetarët në 50 litra në ditë
Menu
Sporti

Guardiola: Bota është në kaos dhe askush nuk po bën asgjë për këtë

· 1 min lexim

Trajneri i Manchester Cityt, Pep Guardiola, deklaroi se bota ndodhet në kaos, por pavarësisht kësaj, askush nuk po ndërmerr veprime.

“Shikoni çfarë po ndodh në botë. Jemi në një kaos të jashtëzakonshëm dhe askush nuk po lëviz as gishtin”, tha Guardiola.

“Gjithçka po ndodh prapa skenave. Bota po shkon drejt rrënimit dhe ne ende po flasim për ‘artet e errëta’ të njërës apo tjetrës palë. Ka gjëra shumë më të rëndësishme se kjo”, deklaroi trajneri pas një pyetjeje të gazetarëve përpara ndeshjes finale të Kupës së Anglisë.

Finalja mes Arsenalit dhe Manchester Cityt do të zhvillohet të dielën në Stadiumin Wembley.  /os/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu