Hapet në Birmingham ekspozita e Lockwood-ëve, babë e bir që pikturuan qytetin për gati një shekull
«Illustrating Birmingham: 100 years through the eyes of the Lockwoods» hapet më 3 nëntor në Birmingham Museum & Art Gallery, me piktura, skicëlibra dhe materiale dizajni nga vitet 1920 deri në vitet 2010
Një ekspozitë e re kushtuar dy artistëve, babë e bir, që dokumentuan me penel ndryshimin e Birmingham-it për gati një shekull hapet të martën, më 3 nëntor 2026, në Birmingham Museum & Art Gallery, siç njofton Birmingham Museums. Ekspozita «Illustrating Birmingham: 100 years through the eyes of the Lockwoods» do të qëndrojë në Bridge Gallery dhe mbledh pikturat e vizatimet e Frank dhe Arthur Lockwood-it, të cilët e pikturuan qytetin nga vitet 1920 deri në vitet 2010.
Sipas Birmingham Museums, veprat e tyre përbëjnë një regjistër personal të një qyteti në ndryshim të vazhdueshëm — nga prishjet dhe rindërtimet te fabrikat dhe qendrat tregtare të reja. Në ekspozitë përfshihen piktura, skicëlibra, dizajne dhe materiale reklamash; shumë prej vendeve të përshkruara — nga fushat e fermat te fabrikat — sot nuk ekzistojnë më, ndërsa të tjera tregojnë qytetin teksa ndërtohej e rindërtohej.
Frank Taylor Lockwood lindi në Yorkshire në vitin 1895 dhe u formua si artist teknik. Pas shërbimit në Luftën e Parë Botërore, ai punoi në Birmingham, ku ndër të tjera drejtoi studion e dizajnit të Cadbury’s, dhe u bë figurë e rëndësishme e skenës artistike të qytetit si anëtar i asociuar i Royal Birmingham Society of Artists (RBSA).
I biri, Arthur Lockwood, lindi në Birmingham në vitin 1934 dhe nisi të pikturonte me të atin që në moshë të vogël. Më vonë u formua në dizajn grafik dhe punoi për shtëpinë botuese Penguin Books, duke vazhduar të vizatonte e pikturonte gjatë gjithë jetës.
Ekspozita është kuruar nga ekipi i përvojës së vizitorëve të muzeut dhe i vendos veprat e Lockwood-ëve përballë perspektivave bashkëkohore mbi atë që Birmingham-i përfaqëson për njerëzit që jetojnë e punojnë atje sot. «Vepra e Frank dhe Arthur Lockwood-it ofron një dritare magjepsëse mbi Birmingham-in përgjatë pothuajse një shekulli. Pikturat e tyre kapin jo vetëm mënyrën se si kanë ndryshuar rrugët dhe ndërtesat e qytetit, por edhe njerëzit që e kanë bërë Birmingham-in atë që është sot», thanë drejtuesit e përbashkët ekzekutivë të Birmingham Museums Trust, Zak Mensah dhe Sara Wajid, të cituar nga Birmingham Museums. Sipas tyre, ekspozita pasqyron një qytet që ndryshon gjithmonë dhe nuk ka qëndruar kurrë në vend.
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