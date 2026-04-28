☀️
Tiranë 21°C · Kthjellët 28 April 2026
S&P 500 7,128 ▼0.64%
DOW 49,270 ▲0.21%
NASDAQ 24,578 ▼1.24%
NAFTA 99.75 ▲3.51%
ARI 4,597 ▼2.06%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1728 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.6411 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4367 EUR/TRY 52.8371 EUR/JPY 186.88 EUR/CAD 1.5974 EUR/USD 1.1728 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.6411 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4367 EUR/TRY 52.8371 EUR/JPY 186.88 EUR/CAD 1.5974
₿ CRYPTO
BTC $76,008 ▼ -1% ETH $2,279 ▲ +0.08% XRP $1.3745 ▼ -0.92% SOL $83.5700 ▼ -0.83%
28 Apr 2026
Breaking
IKSHPK jep alarmin: Rreziqe shëndetësore nëse s’merren masa urgjente ndaj ndotjes së ajrit nga Obiliqi Çitaku-Kurtit: Ti nuk e njeh bashkëpunimin as kompromisin, kërkon nënshtrim — PDK nuk nënshtrohet Ambasada e Gjermanisë: Presim respektim të Kushtetutës për zgjedhjen e presidentit PSG apo Bayern, kush ka ekipin më të shtrenjtë? Diferenca është e dukshme Tiranës i duhen medoemos pikët, pa fitore në Durrës prej nëntorit 2023
Menu
roze

Harry Styles dhe Zoë Kravitz: raportohet se janë të fejuar

· 2 min lexim

Dy emra të njohur të muzikës dhe kinemasë po përfshijnë vëmendjen e mediave pas raportimeve për një hap të ri në lidhjen e tyre. Fotografi të fundit tregojnë Zoë Kravitz pranë Harry Styles me një unazë diamanti, çka nxiti spekulime se dyshja mund të jenë fejuar.

Sipas TV Klan, një burim i afërt ka bërë me dije se çifti ka ndarë lajmin me miqtë e tyre më të ngushtë. Pas shfaqjes së thashethemeve, ata kanë pasur dalje publike së bashku dhe Styles është parë duke njohur babanë e partneres, Lenny Kravitz.

Thashethemet për romancën mes tyre kanë nisur që në gusht 2025, kur u panë duke ecur së bashku në Romë. Më vonë raportohet se janë parë edhe në Londër dhe se kaluan Krishtlindjet me familjen e Styles, përpara se të udhëtonin në Bahamas për Nata e Vitit të Ri. Në të njëjtën periudhë, Kravitz ishte në promovim të filmit Caught Stealing, dhe burimet thonë se Styles e shoqëronte në disa nga angazhimet e saj.

Lajmi për një fejesë nuk është konfirmuar zyrtarisht nga përfaqësuesit e çiftit, por mediat vijojnë të ndjekin zhvillimet e fundit; TV Klan ka pasqyruar raportet rreth kësaj çështjeje.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu