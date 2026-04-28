Harry Styles dhe Zoë Kravitz: raportohet se janë të fejuar
Dy emra të njohur të muzikës dhe kinemasë po përfshijnë vëmendjen e mediave pas raportimeve për një hap të ri në lidhjen e tyre. Fotografi të fundit tregojnë Zoë Kravitz pranë Harry Styles me një unazë diamanti, çka nxiti spekulime se dyshja mund të jenë fejuar.
Sipas TV Klan, një burim i afërt ka bërë me dije se çifti ka ndarë lajmin me miqtë e tyre më të ngushtë. Pas shfaqjes së thashethemeve, ata kanë pasur dalje publike së bashku dhe Styles është parë duke njohur babanë e partneres, Lenny Kravitz.
Thashethemet për romancën mes tyre kanë nisur që në gusht 2025, kur u panë duke ecur së bashku në Romë. Më vonë raportohet se janë parë edhe në Londër dhe se kaluan Krishtlindjet me familjen e Styles, përpara se të udhëtonin në Bahamas për Nata e Vitit të Ri. Në të njëjtën periudhë, Kravitz ishte në promovim të filmit Caught Stealing, dhe burimet thonë se Styles e shoqëronte në disa nga angazhimet e saj.
Lajmi për një fejesë nuk është konfirmuar zyrtarisht nga përfaqësuesit e çiftit, por mediat vijojnë të ndjekin zhvillimet e fundit; TV Klan ka pasqyruar raportet rreth kësaj çështjeje.
