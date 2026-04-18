Hermès krijon një hapësirë të veçantë për Horizons Metier në New York
Hermès i ka dedikuar një ambient të posaçëm Horizons Metier butikës së saj në Upper East Side, duke e kthyer përvojën e personalizimit në pjesë të dukshme të identitetit të markës. Harper’s Bazaar e përshkruan këtë hap si një zgjerim të idesë së luksit të personalizuar.
Në këtë material të rishkruar, vëmendja përqendrohet te mënyra si markat e mëdha po ofrojnë jo vetëm produkte, por edhe përvoja të veçanta. Personalizimi po shihet gjithnjë e më shumë si një formë e re ekskluziviteti në botën e modës.
Burimi: Harper’s Bazaar
