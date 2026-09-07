Pesë lojtarë të NBA-së që pritet të bëjnë hapin drejt nivelit tjetër
Parashikimi i një zhvillimi të madh te lojtarët e rinj në NBA është i vështirë, por disa emra duken gati të bëjnë një hap përpara pas performancave të fundit. Arsyet mund të jenë ndryshme: më shumë minuta, ndryshim i rolit, kalim te skuadra tjetër, ose rikuperim i shëndetit në kohën e duhur që i jep mundësi lojtarit të tregojë potencialin e tij.
Sipas Bleacher Report, pesë kandidatë kryesorë për të bërë këtë hap janë Dylan Harper (San Antonio Spurs), Ajay Mitchell (Oklahoma City Thunder), Brandon Miller (Charlotte Hornets), Walker Kessler (Los Angeles Lakers) dhe Scoot Henderson (Portland Trail Blazers).
Dylan Harper (San Antonio Spurs): Në sezonin e dytë pritet që Harper të marrë një rol më të madh. Si rookie ai kishte mesatarisht 22.6 minuta, 11.8 pikë dhe 3.9 asistime për ndeshje dhe përfundoi i katërti në votat për Rookie of the Year. Në përfundim të sezonit të rregullt ai përmirësoi ndjeshëm trepikëshin dhe në finalet e konferencës u shfaq si një burim i qëndrueshëm pikësh, me 18 pikë mesatare dhe rritje të minutave në rreth 31 për ndeshje.
Ajay Mitchell (Oklahoma City Thunder): Mitchell pati një rritje të konsiderueshme minutash dhe prodhimi i tij u rrit nga 6.5 në 13.6 pikë mesatare pas rritjes së rolit të tij. Thellimi i skuadrës së OKC me largimin e disa lojtarëve mund t’i hapë edhe më shumë minuta dhe përgjegjësi, ndërsa ai tashmë ka treguar se mund të jetë një nga shtyllat e stolit dhe një kandidat realist për çmimin Sixth Man of the Year.
Brandon Miller (Charlotte Hornets): Në katër sezonet e para Miller ka treguar konsistencë duke shënuar rreth 19 pikë për ndeshje në karrierë dhe me një përqindje trepikëshesh rreth 37%. Me largimin e LaMelo Ball dhe Miles Bridges, pritet që Miller të marrë më shumë përgjegjësi si krijues dhe finalizues, gjë që mund t’i zgjerojë repertorin dhe të rrisë ndikimin e tij në lojë.
Walker Kessler (Los Angeles Lakers): Pas një sezoni të dobët nga ana e minutave, lëvizja e tij te Lakers i jep mundësinë të luajë pranë një pasuesi të fuqishëm si Luka Dončić, gjë që mund të përkthehet në më shumë topa në pjesën pas derdhjes dhe rritje të statistikave në tabela dhe bllokime. Kur është i shëndetshëm, Kessler ka treguar se është një rebounder dhe mbrojtës i rëndësishëm, dhe adaptimi te Lakers mund ta çojë atë një nivel më lart.
Scoot Henderson (Portland Trail Blazers): Shëndeti ka qenë pengesë për zhvillimin e Henderson, por në pjesën e fundit të sezonit ai tregoi përmirësime të dukshme në shtytjen e lojës dhe në gjuajtje, me një seri ndeshjesh me përqindje të larta gjuajtjesh. Ai ishte gjithashtu prej elementeve kryesore në mbrojtje kur luante. Megjithatë, rivendosja e Damian Lillard, ardhja e Ja Morant dhe prania e Jrue Holiday krijojnë një konkurencë të madhe për minuta në rolet e krahut dhe mund të kufizojnë mundësitë e tij për të marrë më shumë kohë në fushë.
Çdo nga këta lojtarë ka faktorët e duhur për të bërë një përmirësim të rëndësishëm sezonin e ardhshëm—qoftë për shkak të rritjes së rolit, ndryshimeve në skuadër apo rikthimit të plotë fizik. Siç raporton Bleacher Report, pritshmëritë janë të larta për disa prej tyre dhe sezoni i ardhshëm do të tregojë se kush do të konfirmojë këtë hap përpara.
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