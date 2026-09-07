Renditja e Playoff-ve të MLB 2026: tabela aktuale dhe garat kryesore për t’u ndjekur
Sezoni i rregullt i MLB po shkon drejt përfundimit dhe ekipet po luftojnë për vendet që çojnë në playoff. Disa skuadra kanë krijuar avantazhe të qarta, ndërsa të tjerat duhet të përshpejtojnë ritmin për të siguruar pjesëmarrjen në fazën eliminatore.
Siç raporton Bleacher Report, në Ligën Amerikane Tampa Bay Rays kryesojnë Divizionin e Lindjes me 85-57, ndërsa New York Yankees (81-61) dhe Boston Red Sox (79-65) mbeten në pozitat kryesore për të hyrë në postseason; Toronto Blue Jays janë 72-72 dhe ndodhen ende në ndjekje të një vendi në playoff. Në Qendër Chicago White Sox janë 74-68, me Cleveland Guardians pranë në 73-71; Minnesota Twins (68-74) dhe Detroit Tigers (65-78) janë prapa, ndërsa në Perëndim Houston Astros udhëheqin me 73-71 përballë Texas Rangers (70-73) dhe Seattle Mariners (66-77). Për garën e Wild Card në AL, situata kryesore tregon Cleveland Guardians si udhëheqës, me Toronto Blue Jays një lojë pas, Texas Rangers dy lojë pas, dhe Baltimore Orioles e Minnesota Twins rreth katër lojë pas; Seattle Mariners dhe Detroit Tigers mbeten gjithashtu në garë.
Në Ligën Kombëtare, skuadrat kryesore që duket se kanë afruar sigurimin e një vendi në playoff përfshijnë Atlanta Braves (85-58), Los Angeles Dodgers (85-57), Milwaukee Brewers (88-56), Chicago Cubs (81-63) dhe Philadelphia Phillies (80-63). Gara më e fortë për një vend të fundit të Wild Card duket të jetë midis Arizona Diamondbacks (76-68) dhe San Diego Padres (74-68). E rëndësishme, Colorado Rockies u bënë skuadra e parë e eliminuar nga shanset për playoff pas humbjes kundër St. Louis Cardinals.
Sipas Bleacher Report, javët e ardhshme do të jenë vendimtare: për shembull, përballja mes White Sox dhe Guardians mund të vendosë shumë për titullin e Qendrës së AL, ndërsa në Lindje Tampa Bay është shumë pranë sigurimit të divizionit dhe në Perëndim Astros kanë rritur avantazhin e tyre, megjithëse Rangers dhe Mariners nuk janë të dorëzuar ende. Situata e Playoff-ve pritet të qartësohet gjatë seri së ardhshme, me shumë ndeshje që do të kenë implikime direkte për renditjen finale, sipas Bleacher Report.
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