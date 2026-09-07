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07 Sep 2026
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MLB

White Sox dhe Twins barazojnë 0-0 pas fillimit të ndeshjes më 6 shtator 2026

· 2 min lexim

Në përballjen mes Chicago White Sox dhe Minnesota Twins më 6 shtator 2026, ndeshja hapi me një fillim të ngjeshur dhe pa gola. Në pjesën e parë të takimit të dyja skuadrat regjistruan nga një goditje dhe nuk pësuan gabime, ndërsa disa lojtare prodhuan veprime të shkurtra në fushë: në pjesën e sipërme të së parës pati goditje në qendër dhe disa out, ndërsa në pjesën e poshtme Miguel Vargas u eliminu me strike dhe Sam Antonacci arriti një double në krahun e majtë të thellë.

Siç raporton Bleacher Report, pas këtij fillimi rezultati ishte 0-0; Minnesota Twins kishin bilancon 68-74, ndërsa Chicago White Sox 74-68. Statistikat nga loja shënojnë për secilën skuadër 1 goditje dhe 0 gabime, ndërkohë që në të dhënat individuale figuron B. Ober me shënimin “Pitches: 6” dhe M. Murakami me mesatare goditjeje .210.

Para ndeshjes u bë edhe një ndryshim në formacionet e White Sox: Tommy Pham u vendos në listën e të lënduarve për shkak të një tërheqje në viçin e majtë pas një paraqitjeje të shkurtër në pjatë, dhe Edgar Quero u rikthye nga Triple-A Charlotte për ta zëvendësuar. Gjithashtu u raportua se Kyle Teel mbetet i shëndetshëm dhe i gatshëm për skuadrën. Në aktivitetet para ndeshjes klubi u angazhua edhe në nisma për ndërgjegjësim dhe mbështetje të familjeve të prekura nga kanceri pediatrik; White Sox Charities ka dhuruar mbi 12 milionë dollarë për organizata dhe individë në këtë fushë.

Lojë e barabartë në fazën iniciale dhe pritje për zhvillimin e mëtejshëm të takimit; për azhurnime të reja dhe përmbledhje nga kjo ndeshje ndiqni përsëri raportimin e Bleacher Report.

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