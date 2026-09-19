Hetim ndaj Granit Xhakës në Zvicër, ja çfarë ka zbuluar prokuroria për kapitenin
Granit Xhaka është vënë nën hetim nga autoritetet zvicerane për dyshime lidhur me certifikata të falsifikuara të COVID-19. Kapiteni i kombëtares së Zvicrës pritet të merret në pyetje nga Prokuroria Publike e kantonit të Lucernës në fillim të muajit tetor.
Sipas informacioneve të publikuara nga “Blick”, hetimi lidhet me certifikata vaksinimi që dyshohet se janë lëshuar nga një mjeke në Lucernë. Zyra e saj ishte kontrolluar nga policia në vitin 2023, ndërsa gjatë operacionit ishin sekuestruar prova. Sipas hetuesve, disa pacientë dyshohet se kishin marrë certifikata të falsifikuara prej saj.
Zëdhënësi i Prokurorisë Publike të Lucernës, Simon Kopp, konfirmoi për “Blick” se ndaj Xhakës dhe mjekes janë hapur procedura penale.
“Qëllimi është të përcaktohet nëse janë kryer vepra penale në lidhje me marrjen e mundshme mashtruese të një certifikate të rreme dhe/ose falsifikimin e dokumenteve”, deklaroi Kopp.
Çështja lidhet me historinë e vaksinimit të Xhakës gjatë pandemisë. Më 1 shtator 2021, futbollisti rezultoi pozitiv me koronavirus. Në atë moment, ai nuk ishte vaksinuar dhe nuk kishte kaluar më parë COVID-19. Infektimi e detyroi të mungonte në një ndeshje miqësore të Zvicrës ndaj Greqisë, si dhe në një tjetër takim.
Më vonë, Xhaka deklaroi publikisht se ishte vaksinuar kundër COVID-19. Pikërisht kjo është një nga çështjet që po hetohet tani nga autoritetet zvicerane: nëse vaksinimet kanë ndodhur realisht apo nëse për të është lëshuar vetëm një certifikatë. Megjithatë, mbrojtja e futbollistit mohon se dokumentet janë të falsifikuara.
Zëdhënësi i Xhakës, Andreas Bantel, deklaroi se kapiteni i Zvicrës është i gatshëm të bashkëpunojë plotësisht me autoritetet.
“Granit Xhaka është plotësisht në dispozicion të autoriteteve dhe po bashkëpunon në mënyrë transparente”, tha Bantel.
Ai shtoi se Xhaka disponon një certifikatë nga mjeku që e ka trajtuar, sipas së cilës futbollisti është vaksinuar kundër COVID-19 më 25 janar 2022 dhe më 11 nëntor 2022.
“Granit Xhaka ka një certifikatë nga mjeku që e trajtoi, e cila konfirmon se është vaksinuar kundër COVID-19 për herë të parë më 25 janar 2022 dhe për herë të dytë më 11 nëntor 2022”, sqaroi Bantel.
Edhe mjekja e përfshirë në hetim mohon çdo shkelje. Avokati i saj, Cornel Borbely, tha për “Blick” se klientja e tij këmbëngul se e ka vaksinuar personalisht Xhakën dhe se procedura është kryer në përputhje me rregullat.
Federata Zvicerane e Futbollit, ndërkohë, është shprehur e rezervuar. “Në këtë fazë, nuk kemi informacion të besueshëm për këtë çështje dhe për këtë arsye nuk mund të komentojmë”, deklaroi ASF.
Për momentin, si Granit Xhaka, ashtu edhe mjekja që dyshohet se ka lëshuar certifikatat, konsiderohen të pafajshëm. Hetimi do të duhet të përcaktojë nëse ka pasur shkelje penale dhe nëse dokumentet e vaksinimit të futbollistit janë të rregullta.
Rasti Xhaka nuk është i vetmi
Në Zvicër ka pasur edhe raste të tjera që kanë përfshirë certifikata të dyshuara të falsifikuara të COVID-19.
Shoku i Xhakës te kombëtarja, Breel Embolo, u përmend në një çështje të tillë që u bë publike pas një procesi gjyqësor në Bazel në maj të vitit 2024. Në atë rast, bëhej fjalë për dy certifikata testimi për udhëtime, të lëshuara në emër të futbollistit nga një person që punonte në një laborator.
Një tjetër rast që shkaktoi reagime të forta në Zvicër ishte ai i Patrick Fischer, trajnerit të kombëtares zvicerane të hokejit në akull. U zbulua se Fischer nuk ishte vaksinuar kundër COVID-19 dhe se kishte udhëtuar në Lojërat Olimpike Dimërore të vitit 2022 me një certifikatë të falsifikuar. Edhe ai ka folur më vonë publikisht për çështjen.
Në rastin e Xhakës, megjithatë, hetimi është ende në zhvillim dhe nuk ka një vendim gjyqësor që të përcaktojë përgjegjësi penale.
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