Hezbollahu merr përsipër tre sulme ndaj forcave izraelite në Libanin jugor
Hezbollahu ka deklaruar se kreu tre sulme të ndara në orët e fundit ndaj forcave izraelite në Libanin jugor të shtunën, duke i përshkruar ato si një përgjigje ndaj sulmeve të vazhdueshme izraelite pavarësisht armëpushimit.
Grupi tha se luftëtarët e tij shënjestruan trupat izraelite të mbledhura në Deir Seryan duke përdorur raketa dhe goditën një tank Merkava në al-Bayyada, duke pretenduar një goditje të drejtpërdrejtë. Gjithashtu raportoi se kishte bombarduar automjete ushtarake izraelite dhe ushtarë në lindje të Khiam me artileri.
Në një postim në Telegram, thuhet se sulmet ishin në mbrojtje të Libanit dhe popullit të tij, dhe në përgjigje të shkeljes së armëpushimit nga armiku izraelit. Izraeli ka vrarë të paktën 19 persona dhe ka plagosur dhjetëra të tjerë.
