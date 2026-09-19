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Konflikti SHBA - Iran

Huthi-t e Jemenit: sulmuam “objektiva të ndjeshme” në Riad — Arabia Saudite ende pa koment

Zëdhënësi i forcave të armatosura të Huthi-t, Ameen Hayyan, tha se sulmet ishin përgjigje ndaj "agresionit" saudit në Jemen; Rijadi nuk ka konfirmuar ende asnjë detaj.

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Pamje e horizontit të Riadit, kryeqytetit të Arabisë Saudite. Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Forcat e armatosura të Huthi-t të Jemenit njoftuan të shtunën se kanë sulmuar “objektiva të ndjeshme” në Riad, kryeqytetin e Arabisë Saudite. Njoftimi u bë përmes zëdhënësit të tyre, Ameen Hayyan, i cili tha se sulmet ishin kryer si përgjigje ndaj asaj që grupi e quan “agresion” saudit mbi Jemen.

Arabia Saudite nuk ka konfirmuar ende asnjë informacion nga deklarata e Huthi-t, dhe detajet e sulmit të pretenduar mbeten të paqarta. Al Jazeera raportoi se do të sjellë më shumë detaje sapo të dalin informacione të reja.

Sulmi i pretenduar vjen në një moment të përshkallëzimit të fortë mes dy palëve. Vetëm në javën e fundit, sipas vetë Huthi-t, aviacioni saudit ka kryer mbi 450 sulme ajrore kundër zonave nën kontrollin e tyre, ndërsa grupi i mbështetur nga Irani ka goditur qytete saudite si Khamis Mushait, Yanbu dhe aeroportin e Abha-s me raketa dhe dronë.

Situata mbetet tejet e tensionuar edhe në frontin detar: Huthi-t pretendojnë kontrollin e Bab al-Mandebit dhe pjesës më të madhe të bregdetit të Detit të Kuq, ndërsa Arabia Saudite dhe forcat qeveritare jemense përpiqen t’i rimarrin pozicionet me mbështetjen e koalicionit.

Burimi: Al Jazeera

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