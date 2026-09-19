Shitjet e naftës iraniane në nivelin më të lartë në dy vjet — mbi 3 miliardë dollarë në shtator, pavarësisht bllokadës amerikane
Organizata iraniane e Planifikimit dhe Buxhetit njofton se eksportet e shtatorit shënuan rekordin dyvjeçar; analistët tregojnë "flotën e hijes" dhe anijet irakiane si rrugëdalje.
Shitjet e naftës së Iranit arritën në shtator nivelin më të lartë në dy vjet, pavarësisht bllokadës detare amerikane të vendosur ndaj vendit në kuadër të luftës së vazhdueshme me SHBA-në dhe Izraelin. Lajmin e dha Organizata iraniane e Planifikimit dhe Buxhetit, sipas agjencisë gjysmë-zyrtare Mehr News.
Sipas raportit, shitjet e naftës kaluan 3 miliardë dollarë në shtator — shifra më e lartë mujore në dy vjet. Raporti nuk shpjegon se si Irani ka arritur të vazhdojë eksportet pavarësisht bllokadës amerikane.
Analistët kanë sugjeruar më herët se Teherani mund të ruajë një pjesë të shitjeve të naftës edhe gjatë bllokadës, pasi ka ndërtuar një “flotë të hijes” të madhe cisternash. Raporte të pakonfirmuara thonë gjithashtu se Irani po lejon anije irakiane që transportojnë naftë iraniane të kalojnë Ngushticën e Hormuzit për t’iu shmangur kufizimeve amerikane.
Lajmi vjen në të njëjtën ditë kur Komanda Qendrore amerikane (CENTCOM) njoftoi se vëllimi i naftës, mallrave dhe gazit që kalon përmes Ngushticës së Hormuzit është në nivelin më të lartë në gjashtë muaj, me kalimin e sigurt të afro 200 anijeve brenda një jave.
Burimi: Al Jazeera
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