☁️
Tiranë 12°C · Vranët 15 Tetor 2026
S&P 500 7,750 ▲0.41%
DOW 52,223 ▲1.17%
NASDAQ 26,745 ▲0.19%
NAFTA 96.24 ▲2.49%
ARI 4,181 ▲1.79%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899 EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899
₿ CRYPTO
BTC $82,427 ▲ +0.83% ETH $2,456 ▲ +1.04% XRP $1.3441 ▲ +1.29% SOL $105.9900 ▲ +1.68%
S&P 500 7,750 ▲0.41 % DOW 52,223 ▲1.17 % NASDAQ 26,745 ▲0.19 % NAFTA 96.24 ▲2.49 % ARI 4,181 ▲1.79 % S&P 500 7,750 ▲0.41 % DOW 52,223 ▲1.17 % NASDAQ 26,745 ▲0.19 % NAFTA 96.24 ▲2.49 % ARI 4,181 ▲1.79 %
EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899 EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899
15 Tet 2026
Breaking
Shefi i Aramco-s: Kemi forcuar reagimin ndaj sulmeve, po shqyrtojmë rrugë transporti që shmangin Hormuzin dhe Bab al-Mandebin Zendaya do të luajë në filmin e ri fantastiko-shkencor të Alex Garland për A24 OpenAI dhe Meta paralajmërojnë gjyqësorin amerikan: provat deepfake po bëhen pothuajse të pazbulueshme Fluksi i naftës përmes Hormuzit arrin mbi 12 milionë fuçi në ditë, pavarësisht sulmeve në rritje Analistët: Plani i SHBA-së për lehtësimin e sanksioneve ndaj flotës hije vështirë se do të shtojë cisternat në treg
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Huthi-t hedhin poshtë deklaratën e Këshillit të Sigurimit: Nuk do të na ndalë, sulmet vazhdojnë derisa të hiqet bllokada saudite

Zëdhënësi i Huthi-ve, Mohammed Abdulsalam, tha se deklarata e Këshillit të Sigurimit të OKB-së që dënoi sulmet ndaj Arabisë Saudite nuk do ta ndalë grupin, duke i cilësuar sulmet si përgjigje ndaj agresionit dhe bllokadës saudite mbi Jemenin.

· 2 min lexim
Salla e Këshillit të Sigurimit të OKB-së në Nju Jork.

Huthi-t e Jemenit hodhën poshtë të enjten deklaratën e Këshillit të Sigurimit të OKB-së që dënoi ashpër sulmet e tyre ndaj Arabisë Saudite, duke thënë se ajo nuk do t’i ndalë dhe se operacionet do të vazhdojnë derisa të marrë fund bllokada saudite, siç njofton Al Jazeera.

Zëdhënësi i grupit, Mohammed Abdulsalam, shkroi në platformën X se deklarata e Këshillit të Sigurimit nuk do t’i pengojë Huthi-t. Sipas tij, sulmet janë përgjigje ndaj agresionit saudit kundër Jemenit dhe do të vazhdojnë derisa Arabia Saudite t’i japë fund bllokadës ndaj vendit.

Reagimi erdhi vetëm pak orë pasi Këshilli i Sigurimit dënoi në termat më të ashpër sulmet në rritje të Huthi-ve ndaj Mbretërisë, pohoi të drejtën e Arabisë Saudite për vetëmbrojtje dhe kërkoi ndalimin e menjëhershëm të përshkallëzimit ushtarak, si dhe akses humanitar pa pengesa në zonat e prekura nga luftimet.

Gjatë javës së fundit, Huthi-t kanë lëshuar raketa balistike dhe dronë ndaj aeroporteve dhe objekteve të naftës në Arabinë Saudite — koalicioni i udhëhequr nga Riadi numëroi 20 sulme vetëm ndaj aeroportit ndërkombëtar të Riadit gjatë tetorit — ndërsa të enjten pesë raketa goditën pallatin presidencial në Aden, ku kryeministri jemenas dhe kabineti i tij mbijetuan, por dy roje u vranë.

Grupi ka mohuar ndërkohë përgjegjësinë për raketën kroçere që koalicioni saudit tha se e rrëzoi mbi rajonin e Medinës, duke e quajtur pretendimin një gënjeshtër. Pavarësisht thirrjeve ndërkombëtare, të dyja palët po e thellojnë përplasjen, e cila nisi pasi Huthi-t morën kontrollin e zonave kyçe përgjatë ngushticës Bab al-Mandeb.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu