Huthi-t hedhin poshtë deklaratën e Këshillit të Sigurimit: Nuk do të na ndalë, sulmet vazhdojnë derisa të hiqet bllokada saudite
Zëdhënësi i Huthi-ve, Mohammed Abdulsalam, tha se deklarata e Këshillit të Sigurimit të OKB-së që dënoi sulmet ndaj Arabisë Saudite nuk do ta ndalë grupin, duke i cilësuar sulmet si përgjigje ndaj agresionit dhe bllokadës saudite mbi Jemenin.
Huthi-t e Jemenit hodhën poshtë të enjten deklaratën e Këshillit të Sigurimit të OKB-së që dënoi ashpër sulmet e tyre ndaj Arabisë Saudite, duke thënë se ajo nuk do t’i ndalë dhe se operacionet do të vazhdojnë derisa të marrë fund bllokada saudite, siç njofton Al Jazeera.
Zëdhënësi i grupit, Mohammed Abdulsalam, shkroi në platformën X se deklarata e Këshillit të Sigurimit nuk do t’i pengojë Huthi-t. Sipas tij, sulmet janë përgjigje ndaj agresionit saudit kundër Jemenit dhe do të vazhdojnë derisa Arabia Saudite t’i japë fund bllokadës ndaj vendit.
Reagimi erdhi vetëm pak orë pasi Këshilli i Sigurimit dënoi në termat më të ashpër sulmet në rritje të Huthi-ve ndaj Mbretërisë, pohoi të drejtën e Arabisë Saudite për vetëmbrojtje dhe kërkoi ndalimin e menjëhershëm të përshkallëzimit ushtarak, si dhe akses humanitar pa pengesa në zonat e prekura nga luftimet.
Gjatë javës së fundit, Huthi-t kanë lëshuar raketa balistike dhe dronë ndaj aeroporteve dhe objekteve të naftës në Arabinë Saudite — koalicioni i udhëhequr nga Riadi numëroi 20 sulme vetëm ndaj aeroportit ndërkombëtar të Riadit gjatë tetorit — ndërsa të enjten pesë raketa goditën pallatin presidencial në Aden, ku kryeministri jemenas dhe kabineti i tij mbijetuan, por dy roje u vranë.
Grupi ka mohuar ndërkohë përgjegjësinë për raketën kroçere që koalicioni saudit tha se e rrëzoi mbi rajonin e Medinës, duke e quajtur pretendimin një gënjeshtër. Pavarësisht thirrjeve ndërkombëtare, të dyja palët po e thellojnë përplasjen, e cila nisi pasi Huthi-t morën kontrollin e zonave kyçe përgjatë ngushticës Bab al-Mandeb.
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