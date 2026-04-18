I dyshuar për krim të organizuar, arrestohet në Dubai Daniel Kinahan

Bosi i dyshuar i krimit të organizuar, Daniel Kinahan është arrestuar në Emiratet e Bashkuara Arabe. Kinahan rreth të 40-ave u arrestua në Dubai në bazë të një urdhër-arresti të lëshuar nga gjykatat irlandeze.

Qeveria amerikane vendosi sanksione ndaj tij në prill 2022, pasi ai dhe anëtarë të tjerë të familjes së tij u identifikuan si udhëheqës të kartelit të krimit të organizuar Kinahan.

Kinahan kishte lidhje edhe me botën e sportit nëpërmjet kompanisë së tij të menaxhimit të boksit MTK Global, e cila përfaqësonte më shumë se 100 boksierë, përfshirë Tyson Fury dhe Carl Frampton.

Policia e Dubait njoftoi se arrestimi u bë të mërkurën, më 15 prill, pas operacioneve intensive të kërkimit dhe mbikëqyrjes.

Policia e Dubait ka thënë se ka arrestuar një irlandez për rolin e tij të dyshuar në një rrjet ndërkombëtar të krimit të organizuar. Arrestimi vjen si pjesë e përpjekjeve për të luftuar krimin ndërkufitar.

Arrestimi pasoi marrjen e një dosjeje gjyqësore nga autoritetet irlandeze që detajonte krimet e dyshuara të Kinahan dhe përfshirjen e tij në një organizatë kriminale ndërkombëtare.

Bazuar në dosje, Prokuroria Publike e Dubait lëshoi ​​një urdhër arresti për të filluar procedurat ligjore përpara ekstradimit të tij.

Kinahan u kap brenda 48 orëve nga lëshimi i urdhrit të arrestit. Policia thotë se arrestimi është bërë në përputhje me marrëveshjen dypalëshe për ekstradimin midis Irlandës dhe Emirateve të Bashkuara Arabe.

