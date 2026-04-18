Greva e pilotëve të Lufthansas shkakton anulimin e mbi 1,000 fluturime në Gjermani
Pilotët e Lufthansas vijuan grevën edhe të premten, duke shkaktuar anulime të shumta fluturimesh në kompaninë ajrore më të madhe të Gjermanisë dhe duke intensifikuar një mosmarrëveshje për pagat, për të cilën sindikata tha se nuk tregoi shenja përparimi.
Në Frankfurt, qendra kryesore e Lufthansa-s, rreth 650 nga më shumë se 1,300 ngritje dhe ulje të planifikuara u anuluan, sipas Fraport, operatorit të aeroportit. Në Mynih, qendra e dytë më e madhe e linjës ajrore, më shumë se 400 nga 915 ngritje dhe ulje të planifikuara u anuluan.
Greva preku linjat kryesore të Lufthansës, Lufthansa Cargo dhe degën e saj rajonale CityLine, duke ndërprerë udhëtimet për dhjetëra mijëra pasagjerë dhe duke përkeqësuar anulimet e mëparshme në Frankfurt dhe Mynih këtë javë. Pilotët grevuan për katër ditë, ndërsa ekuipazhi i kabinës grevitej për dy ditë.
Lufthansa tha të enjten se do të fillojë masa për uljen e kostove për shkak të ndikimit financiar të mosmarrëveshjeve të përsëritura të punës dhe rritjes së çmimeve të karburantit për avionë. Si një hap i menjëhershëm, linja ajrore tha se do të heqë 27 avionët rajonalë Canadair të CityLine nga orari i fluturimeve të saj, duke përmendur moshën e tyre dhe kostot relativisht të larta operative.
Sindikata e pilotëve, Vereinigung Cockpit (VC), kritikoi ashpër pezullimin me njoftim të shkurtër të operacioneve të CityLine dhe shprehu shqetësim për efektet mbi punonjësit dhe statusin e Gjermanisë si një qendër aviacioni.
“Nga perspektiva e VC-së, Grupi Lufthansa ka braktisur rrugën e racionalitetit”, tha në një deklaratë Presidenti i sindikatës Andreas Pinheiro. “Kjo po bëhet pa marrë parasysh punonjësit dhe nuk arrin të përmbushë përgjegjësitë e saj”.
Pinheiro shtoi se arsyet e deklaruara nga linja ajrore, përfshirë faktorët gjeopolitikë, nuk ishin bindëse sepse asnjë konkurrent nuk po tërhiqte kapacitet në një shkallë të ngjashme.
“Përkundrazi, ka indikacione të forta se kjo është një masë që lidhet me mosmarrëveshjet e vazhdueshme të punës me sindikatat VC dhe UFO”, tha ai.
