Shefi i mbrojtjes i BE-së bën thirrje për një pakt mbrojtjeje
Komisioneri Europian për Mbrojtjen dhe Hapësirën, Andrius Kubilius, bëri thirrje të premten për një traktat të ri ndërqeveritar për të krijuar një “bashkim të vërtetë mbrojtës europian”, duke argumentuar se kuadri aktual ligjor i Bashkimit Europian është i pamjaftueshëm për t’u përballur me sfidat në zhvillim të sigurisë.
Duke folur në Konferencën e 4-t Vjetore të Shërbimit Ligjor të Komisionit Evropian në Bruksel, Kubilius tha se bashkimi i propozuar i mbrojtjes duhet të shtrihet përtej shteteve anëtare të BE-së dhe të përfshijë partnerë të tillë si Mbretëria e Bashkuar, Norvegjia dhe Ukraina.
“A janë ndërtuar peizazhi ligjor ekzistues, traktatet dhe institucionet ekzistuese mbi bazën e këtyre traktateve – rregullave ekzistuese të vendimmarrjes sipas traktateve ekzistuese? A janë ato më shumë një ndihmë apo një pengesë për mbrojtjen evropiane?” pyeti Kubilius.
“Kjo është arsyeja pse unë kërkoj krijimin e një bashkimi të ri të vërtetë evropian të mbrojtjes, i cili do të përfshinte edhe Mbretërinë e Bashkuar, Norvegjinë dhe Ukrainën”, tha ai, duke theksuar nevojën që Evropa të jetë në gjendje “të luftojë si një Evropë e bashkuar, jo vetëm si një kombinim i 27 vendeve”.
