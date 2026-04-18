Zbulohet në Berlin një monedhë e rrallë greke nga shekulli i 3-të para Krishtit
Një monedhë e rrallë greke nga shekulli i 3-të para Krishtit është zbuluar në lagjen Spandau të Berlinit, duke shënuar zbulimin e parë helenistik në një zonë urbane të kryeqytetit gjerman.
Objekti i vogël, me diametër afërsisht 1.2 centimetra, u zbulua nga një nxënës 13-vjeçar në një zonë rurale dhe u prezantua zyrtarisht nga Zyra Shtetërore e Berlinit për Mbrojtjen e Monumenteve.
Monedha është bërë prej bakri dhe daton midis viteve 281 dhe 261 para Krishtit dhe është prerë në punishten e Iliumit, Trojës së lashtë në Turqinë veriperëndimore të sotme.
Në monedhë, në faqen e përparme, koka e perëndeshës Athina është paraqitur me një përkrenare korintiane, ndërsa në pjesën e pasme, Athina shfaqet me një shtizë në dorën e djathtë dhe një bosht në të majtën.
Fillimisht nuk ishte e qartë nëse ky ishte një zbulim arkeologjik apo një objekt koleksionist modern që ishte humbur. Megjithatë, hetimet e mëvonshme nga ekspertë të fushës zbuluan prova të qarta të përdorimit afatgjatë të zonës si varrezë që nga Epoka e Bronzit apo edhe nga Epoka e hershme e Hekurit.
View this post on Instagram
The post Zbulohet në Berlin një monedhë e rrallë greke nga shekulli i 3-të para Krishtit appeared first on Euronews Albania.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.