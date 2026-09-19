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Ukraina

Incidentet me dronë pranë bazave ushtarake britanike thuajse të përditshme në 2026

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Avion luftarak amerikan F-15E në bazën RAF Lakenheath në Britani (foto: Departamenti i Mbrojtjes i SHBA-së, domain publik).

Rreth 340 incidente me dronë janë regjistruar pranë objekteve të Ministrisë britanike të Mbrojtjes gjatë tetë muajve të parë të 2026-ës, sipas të dhënave të publikuara nga gazeta The Independent përmes ligjit për lirinë e informacionit — një ritëm thuajse i përditshëm.

Deri në gusht, numri i incidenteve kishte tejkaluar tashmë 250 incidentet e regjistruara gjatë gjithë vitit 2025 dhe 126 të vitit 2024.

Ministria britanike e Mbrojtjes nuk ka deklaruar publikisht se kë dyshon pas incidenteve, por ekspertët e cituar në raport tregojnë aktorë që veprojnë në interes të Rusisë ose Iranit.

Ish-ministri britanik i Mbrojtjes Tobias Ellwood tha se rritja tregon se forcat britanike po trajtohen gjithnjë e më shumë “si shënjestër”, duke akuzuar qeverinë se është “në gjumë” për mbrojtjen e infrastrukturës ushtarake dhe kritike.

Fluturimet e dronëve mbi Britani janë pjesë e një aktiviteti të gjerë në gjithë Evropën: ndërsa publikohej raporti, aeroporti Findel i Luksemburgut pezulloi përkohësisht operacionet më 18 shtator pas aktiviteti të dyshimtë me dronë.

Në një konferencë shtypi të NATO-s në Kopenhagë më 19 shtator, kryetari i Komitetit Ushtarak të NATO-s, admirali Giuseppe Cavo Dragone, tha se aleanca duhet të balancojë frenimin me shmangien e përshkallëzimit: “Menaxhimi i përshkallëzimit është pjesë e mentalitetit tonë”, tha ai, duke shtuar se NATO duhet të “dërgojë një mesazh force”. Dragone tha se vetë opinioni publik është bërë shënjestër e aktivitetit hibrid, me qëllim krijimin e mosbesimit te liderët politikë dhe prishjen e unitetit të aleancës.

Qeveritë evropiane po forcojnë përgatitjet për sulme të mundshme hibride ruse, ndërsa zyrtarët paralajmërojnë se Moska mund të përdorë gjithnjë e më shumë dronë, raketa, sabotime dhe sulme kibernetike për të testuar vendet e NATO-s dhe për t’i bërë presion për mbështetjen e tyre ndaj Ukrainës.

Burimi: The Kyiv Independent

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