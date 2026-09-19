Incidentet me dronë pranë bazave ushtarake britanike thuajse të përditshme në 2026
Rreth 340 incidente me dronë janë regjistruar pranë objekteve të Ministrisë britanike të Mbrojtjes gjatë tetë muajve të parë të 2026-ës, sipas të dhënave të publikuara nga gazeta The Independent përmes ligjit për lirinë e informacionit — një ritëm thuajse i përditshëm.
Deri në gusht, numri i incidenteve kishte tejkaluar tashmë 250 incidentet e regjistruara gjatë gjithë vitit 2025 dhe 126 të vitit 2024.
Ministria britanike e Mbrojtjes nuk ka deklaruar publikisht se kë dyshon pas incidenteve, por ekspertët e cituar në raport tregojnë aktorë që veprojnë në interes të Rusisë ose Iranit.
Ish-ministri britanik i Mbrojtjes Tobias Ellwood tha se rritja tregon se forcat britanike po trajtohen gjithnjë e më shumë “si shënjestër”, duke akuzuar qeverinë se është “në gjumë” për mbrojtjen e infrastrukturës ushtarake dhe kritike.
Fluturimet e dronëve mbi Britani janë pjesë e një aktiviteti të gjerë në gjithë Evropën: ndërsa publikohej raporti, aeroporti Findel i Luksemburgut pezulloi përkohësisht operacionet më 18 shtator pas aktiviteti të dyshimtë me dronë.
Në një konferencë shtypi të NATO-s në Kopenhagë më 19 shtator, kryetari i Komitetit Ushtarak të NATO-s, admirali Giuseppe Cavo Dragone, tha se aleanca duhet të balancojë frenimin me shmangien e përshkallëzimit: “Menaxhimi i përshkallëzimit është pjesë e mentalitetit tonë”, tha ai, duke shtuar se NATO duhet të “dërgojë një mesazh force”. Dragone tha se vetë opinioni publik është bërë shënjestër e aktivitetit hibrid, me qëllim krijimin e mosbesimit te liderët politikë dhe prishjen e unitetit të aleancës.
Qeveritë evropiane po forcojnë përgatitjet për sulme të mundshme hibride ruse, ndërsa zyrtarët paralajmërojnë se Moska mund të përdorë gjithnjë e më shumë dronë, raketa, sabotime dhe sulme kibernetike për të testuar vendet e NATO-s dhe për t’i bërë presion për mbështetjen e tyre ndaj Ukrainës.
Burimi: The Kyiv Independent
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