Ushtria amerikane blen dronë ukrainas Raybird: kontratë 10.6 milionë dollarëshe
Ushtria amerikane i ka dhënë një kontratë prej 10.64 milionë dollarësh kompanisë Skyeton Inc., dega amerikane e prodhuesit ukrainas të dronëve Skyeton, për dronë zbulues Raybird dhe shërbime përkatëse.
Deklarata e Departamentit amerikan të Mbrojtjes u lëshua më 18 shtator. Raybird është një dron zbulues ukrainas me krahë të fiksuar, i projektuar për misione me rreze të gjatë dhe i përdorur gjerësisht në fushën e betejës në Ukrainë.
Kontrata është me çmim të fiksuar dhe numri i sistemeve që blihen nuk u bë publik. Përfundimi i kontratës pritet deri më 15 dhjetor 2026.
Sipas kompanisë, droni mund të qëndrojë në ajër deri në 24 orë dhe të përshkojë deri në 2,500 kilometra. Sistemet Raybird kanë regjistruar mbi 350,000 orë luftarake që nga fillimi i pushtimit rus, dhe informacioni i mbledhur me to ka ndihmuar në shkatërrimin e pajisjeve ushtarake ruse me vlerë miliarda dollarë.
Vetë kompania ka qenë shënjestër e sulmeve ruse. Një sulm rus në Kiev më 14 maj shkatërroi zyrën e Skyeton, por prodhimi ishte shpërndarë në disa objekte, kështu që furnizimet për ushtrinë vazhduan. Në gusht, policia sllovake ndaloi tre shtetas të huaj për një komplot të dyshuar për t’i vënë flakën fabrikës së Skyeton në Sllovaki; një përfaqësues i kompanisë tha për Kyiv Independent se aktorë rusë kishin tentuar vazhdimisht të godisnin objektet e prodhimit.
Blerja vjen ndërsa Uashingtoni po mëson nga përvoja e fushëbetejës ukrainase, ku teknologjia e dronëve ka ndryshuar mënyrën e luftimit. Në fillim të shtatorit, Ushtria amerikane i dha fund specializimit të një njësie prej rreth 600 anëtarësh për luftën me dronë në Brigadën 173-të Ajrore — ligjvënës të të dyja partive kundërshtuan, duke paralajmëruar se kjo mund të dobësojë aftësinë për të mësuar nga Ukraina.
Personel ukrainas u stërvit së fundmi me forcat amerikane gjatë ushtrimeve Saber Junction në Gjermani, ku trupat amerikane përdorën rreth 1,900 dronë në manovra të frymëzuara nga përvoja ukrainase.
Burimi: The Kyiv Independent
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