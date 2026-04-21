Indri shkaktar për ndarjen nga i dashuri? Vanesa flet për marrrëdhënien me fermerin: Dua t’i rri afër
Këngëtarja Vanesa Sono ka reaguar për marrëdhënien e saj me Indrin, duke shprehur hapur pëlqimin për aktorin.
Duke e konsideruar këtë raport jo të lehtë, Vanesa thekson se ajo është shumë e përfshirë në gjithë rrjedhën e marrëdhënies së saj me fermerin.
“Që do qaja në prime nuk e prisja. Unë gjithçka që ka ndodhur ka qenë sikur më kanë ardhur ca shuplaka dhe nuk kam marrë veten. Nuk është situatë e lehtë po të isha jashtë, e jo më këtu. Nuk dua ta ndikoj Indrin, për situatën ku është, ka një djalë. Por nuk mund të toleroj përfshirjen time. Janë javë, por këtu orët duken ditë. Me Indrin kemi pasur diçka që në momentin e hyrjes, disa shikime”, tha Vanesa.
Por a ka qenë Indri shkaktari i ndarjes së Vanesës nga i dashuri?
“Ishte një marrëdhënie e cila do të përfundonte në një moment ose tjetër. Ishte një marrëdhënie ku unë kërkoja diçka që partneri nuk e donte, por nuk dua të hyj në detaje”, tha Vanesa.
Pavarësisht deklaratave të Indrit për të mbajtur distancë, Vanesa ka deklaruar se nuk reziston dot pa ju afruar.
“Unë e mbaj mend kur kam parë klipin e parë dhe i kam thënë Jonidës që nuk kam parë njeri të flasë për mua kështu. Në gjithë lëmshin e vet, Indri është i vërtetë. Unë jam e përfshirë dhe më prek dhe dua ti rri afër. Nuk e shoh i harroj të gjitha dhe dua ti afrohem. Kjo eksperiencë dua të jetë e bukur për Indrin dhe për mua. Nuk e di si do ja gjej anën kësaj gjësë, por do ja gjej”, tha Vanesa.
