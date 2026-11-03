IONOS fiton kontratën për platformën cloud të shkollave në gjashtë lande gjermane
Kontrata kuadër katërvjeçare, me vlerë maksimale 67.5 milionë euro, do të sjellë platformën IONOS Nextcloud Workspace në shkollat e Berlinit, Bremenit, Hamburgut, Hessenit, Renanisë së Veriut-Vestfalisë dhe Renanisë-Palatine
Ofruesi gjerman i shërbimeve cloud IONOS ka fituar një kontratë kuadër katërvjeçare për të ofruar një platformë sovrane bashkëpunimi për shkollat në gjashtë lande gjermane, bazuar në paketën me kod të hapur të Nextcloud, siç njofton Reuters duke cituar kompanitë.
Projekti është pjesë e shtytjes më të gjerë evropiane për sovranitet digjital në institucionet publike, me synim uljen e varësisë nga platformat pronësore të gjigantëve amerikanë të teknologjisë, si Microsoft dhe Google, sipas raportimit të Reuters.
Kontrata, e prokuruar nga kooperativa e sektorit publik govdigital eG, mbulon Berlinin, Bremenin, Hamburgun, Hessenin, Renaninë e Veriut-Vestfalisë dhe Renaninë-Palatine, ndërsa lande të tjera mund t’i bashkohen më vonë.
Çmimi është strukturuar në pesë nivele sipas numrit të përdoruesve aktivë, nga deri në 50 mijë deri në mbi 500 mijë, dhe vlera maksimale e marrëveshjes kuadër është 67.5 milionë euro, sipas portalit zyrtar federal të prokurimeve, siç njofton Reuters.
Zgjidhja bazohet në IONOS Nextcloud Workspace, që kombinon ruajtjen e skedarëve, bashkëpunimin në dokumente dhe veglat e komunikimit; platforma do të funksionojë ekskluzivisht në qendra të dhënash në Gjermani, me teknologji me kod të hapur dhe pa varësi joeuropiane, sipas kompanive.
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