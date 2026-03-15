S&P 500 6,632 ▼0.61%
DOW 46,558 ▼0.26%
NASDAQ 22,105 ▼0.93%
NAFTA 98.71 ▲3.11%
ARI 5,062 ▼1.25%
EUR/USD 1.1453 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9037 EUR/ALL 96.2248 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4262 EUR/TRY 50.5869 EUR/JPY 182.66 EUR/CAD 1.5682
BTC $71,825 ▲ +1.84% ETH $2,118 ▲ +2.44% XRP $1.4151 ▲ +1.78% SOL $88.5600 ▲ +2%
S&P 500 6,632 ▼0.61 % DOW 46,558 ▼0.26 % NASDAQ 22,105 ▼0.93 % NAFTA 98.71 ▲3.11 % ARI 5,062 ▼1.25 % S&P 500 6,632 ▼0.61 % DOW 46,558 ▼0.26 % NASDAQ 22,105 ▼0.93 % NAFTA 98.71 ▲3.11 % ARI 5,062 ▼1.25 %
EUR/USD 1.1453 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9037 EUR/ALL 96.2248 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4262 EUR/TRY 50.5869 EUR/JPY 182.66 EUR/CAD 1.5682 EUR/USD 1.1453 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9037 EUR/ALL 96.2248 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4262 EUR/TRY 50.5869 EUR/JPY 182.66 EUR/CAD 1.5682
15 Mar 2026
ip: Zvicra refuzon dy kërkesa të SHBA për fluturime mbi territorin e saj

Switzerland ka refuzuar dy kërkesa për fluturime ushtarake amerikane mbi territorin e saj që lidhen me luftën kundër Iran, duke u mbështetur në ligjin e neutralitetit të vendit.

Qeveria zvicerane njoftoi të shtunën se kishte shqyrtuar disa kërkesa nga avionë ushtarakë dhe zyrtarë të United States për të kaluar në hapësirën ajrore të Zvicrës. Pas analizimit të tyre, autoritetet refuzuan dy fluturime që lidhen drejtpërdrejt me konfliktin, ndërsa miratuan tre të tjera.

Sipas deklaratës zyrtare, ligji i neutralitetit të Zvicrës ndalon fluturimet mbi territorin e saj nga palët e përfshira në konflikt kur ato kanë një qëllim ushtarak të lidhur me luftën.

“Ligji i neutralitetit ndalon fluturimet e palëve në konflikt që kanë një qëllim ushtarak të lidhur me konfliktin. Lejohen vetëm tranzitet humanitare dhe mjekësore, përfshirë transportin e të plagosurve, si dhe fluturimet që nuk kanë lidhje me konfliktin”, thuhet në deklaratën e qeverisë.

Tre kërkesat e miratuara kishin të bënin me dy avionë transporti dhe një avion për mirëmbajtje teknike.

Autoritetet zvicerane paralajmëruan gjithashtu se kërkesat e ardhshme për fluturime mbi territorin e vendit mund të refuzohen nëse ato tejkalojnë trafikun normal ajror ose nëse qëllimi i tyre nuk mund të përcaktohet qartë.

Lexo Gjithashtu