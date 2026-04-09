Tiranë 19°C · Kthjellët 09 April 2026
EUR/USD 1.1677 EUR/GBP 0.8702 EUR/CHF 0.9229 EUR/ALL 96.2337 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4003 EUR/TRY 51.9741 EUR/JPY 185.03 EUR/CAD 1.6166
BTC $71,193 ▼ -0.65% ETH $2,185 ▼ -2.85% XRP $1.3326 ▼ -3.64% SOL $82.3000 ▼ -2.89%
09 Apr 2026
Breaking
Kjo krizë nafte, më keqe se ajo e 1973, 1979 dhe 2022 të marra së bashku CNN: Rutte: Trump qartësisht “i zhgënjyer” me anëtarët e NATO-s Spanja i kërkon BE-së të pezullojë traktatin e bashkëpunimit të vitit 1995 me Izraelin pas sulmeve në Liban Ekuipazhi i Artemis II përgatitet për uljen në Paqësor Guterres dënon sulmet izraelite në shkallë të gjerë në Liban
Irani këmbëngul: Në Meksikë, ose jashtë Botërorit! A mund të ripeshkohet Italia?

Ministri i Sportit, Ahmad Donyamali, ka theksuar se kombëtarja aziatike nuk do ta luajë Kupën e Botës në SHBA. Italia është kombëtarja me koeficientin më të lartë nga të përjashtuarat.

“Ripeshkim? Vështirë të ripeshkohet një skuadër europiane dhe nuk e uroj këtë gjë”, – ka thënë ministri i sportit në Itali, Abodi, në lidhje me mundësitë që Italia të shkojë në Botërorin e verës.

Tema është aktuale dhe nxitet më shumë nga fjalët e ministrit të sportit iranian, Ahmad Donyamali. Për agjencinë turke “Anadolu” ai u shpreh i vendosur për faktin që Irani të mos i luajë ndeshjet e Kupës së Botës në SHBA, sipas kalendarit të përcaktuar, por në Meksikë.

“Kërkesa për spostimin e ndeshjeve tona në Meksikë është ende në fuqi, – ka shpjeguar Donyamali, – por nuk kemi marrë ende përgjigje. Do ta mbajmë skuadrën gati për Kupën e Botës, vendimi përfundimtar i takon qeverisë sonë. Deklaratat e Trump janë shumë kontradiktore dhe inkoherente. Sipas normativës së FIFA-s, siguria duhet të garantohet nga vendi organizator.

Botërori nis së shpejti dhe kjo garanci mungon. Në këto rrethana, mundësia që Irani të marrë pjesë në Kupën e Botës në SHBA, është shumë e vogël. Nëse vjen garancia e nevojshme për sigurinë, qeveria jonë do të vendosë për pjesëmarrjen ose jo të Iranit në Botëror”.

Donald Trump, pas sinjaleve të Iranit për bojkot të Kupës së Botës, u përgjigj në mënyrë enigmatike: “Irani është i mirëpritur në Botëror, por nuk besoj se është e përshtatshme të marrë pjesë, për sigurinë e tyre dhe jetën”.

Federata iraniane i ka kërkuar prej kohësh FIFA-s një ndryshim të kalendarit, sopostimin e ndeshjeve në Meksikë, por nuk ka pasur ndonjë reagim pozitiv në këtë drejtim, mbi të gjitha për çështje organizative dhe logjistike. Duke parë zgjidhjen ende larg të konfliktit, hipoteza e mungesës së Iranit bëhet gjithmonë e më konkrete.

Çfarë ndodh në këtë rast? Rregullorja nuk është shumë e qartë dhe gjithçka është e mundur, edhe ripeshkimi i Italisë. Kombëtarja “axurre” duket në “pole position” për të zëvendësuar Iranin në rast mungese, pasi ka koeficientin më të lartë mes skuadrave që kanë mbetur jashtë.

Tërheqja e Iranit është një opsion konkret në tavolinën e FIFA-s dhe natyra e hapur e pikës 6.7 të rregullores lë hapësirë për zgjidhje të ndryshme, edhe për ripeshkimin e Italisë.

The post Irani këmbëngul: Në Meksikë, ose jashtë Botërorit! A mund të ripeshkohet Italia? appeared first on RTSH.

