Irani këmbëngul: Në Meksikë, ose jashtë Botërorit! A mund të ripeshkohet Italia?
Ministri i Sportit, Ahmad Donyamali, ka theksuar se kombëtarja aziatike nuk do ta luajë Kupën e Botës në SHBA. Italia është kombëtarja me koeficientin më të lartë nga të përjashtuarat.
“Ripeshkim? Vështirë të ripeshkohet një skuadër europiane dhe nuk e uroj këtë gjë”, – ka thënë ministri i sportit në Itali, Abodi, në lidhje me mundësitë që Italia të shkojë në Botërorin e verës.
Tema është aktuale dhe nxitet më shumë nga fjalët e ministrit të sportit iranian, Ahmad Donyamali. Për agjencinë turke “Anadolu” ai u shpreh i vendosur për faktin që Irani të mos i luajë ndeshjet e Kupës së Botës në SHBA, sipas kalendarit të përcaktuar, por në Meksikë.
“Kërkesa për spostimin e ndeshjeve tona në Meksikë është ende në fuqi, – ka shpjeguar Donyamali, – por nuk kemi marrë ende përgjigje. Do ta mbajmë skuadrën gati për Kupën e Botës, vendimi përfundimtar i takon qeverisë sonë. Deklaratat e Trump janë shumë kontradiktore dhe inkoherente. Sipas normativës së FIFA-s, siguria duhet të garantohet nga vendi organizator.
Botërori nis së shpejti dhe kjo garanci mungon. Në këto rrethana, mundësia që Irani të marrë pjesë në Kupën e Botës në SHBA, është shumë e vogël. Nëse vjen garancia e nevojshme për sigurinë, qeveria jonë do të vendosë për pjesëmarrjen ose jo të Iranit në Botëror”.
Donald Trump, pas sinjaleve të Iranit për bojkot të Kupës së Botës, u përgjigj në mënyrë enigmatike: “Irani është i mirëpritur në Botëror, por nuk besoj se është e përshtatshme të marrë pjesë, për sigurinë e tyre dhe jetën”.
Federata iraniane i ka kërkuar prej kohësh FIFA-s një ndryshim të kalendarit, sopostimin e ndeshjeve në Meksikë, por nuk ka pasur ndonjë reagim pozitiv në këtë drejtim, mbi të gjitha për çështje organizative dhe logjistike. Duke parë zgjidhjen ende larg të konfliktit, hipoteza e mungesës së Iranit bëhet gjithmonë e më konkrete.
Çfarë ndodh në këtë rast? Rregullorja nuk është shumë e qartë dhe gjithçka është e mundur, edhe ripeshkimi i Italisë. Kombëtarja “axurre” duket në “pole position” për të zëvendësuar Iranin në rast mungese, pasi ka koeficientin më të lartë mes skuadrave që kanë mbetur jashtë.
Tërheqja e Iranit është një opsion konkret në tavolinën e FIFA-s dhe natyra e hapur e pikës 6.7 të rregullores lë hapësirë për zgjidhje të ndryshme, edhe për ripeshkimin e Italisë.
