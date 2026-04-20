Irani: Nuk është vendosur asgjë për bisedimet e reja me delegacionin amerikan
Irani ka deklaruar se ende nuk ka marrë një vendim për pjesëmarrjen në një raund të ri negociatash paqeje me Shtetet e Bashkuara, ndërsa delegacioni amerikan po përgatitet të udhëtojë drejt Pakistan për bisedime të mëtejshme.
Pasiguria rreth vazhdimit të dialogut vjen në një moment delikat për rajonin, ku përpjekjet për t’i dhënë fund konfliktit mbeten të brishta. Ndërkohë, Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka paralajmëruar se mund të rifillojë sulmet nëse armëpushimi i përkohshëm aktual, i cili ndodhet në ditët e fundit të tij, përfundon pa një marrëveshje të re.
