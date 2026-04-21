Irani paralajmëron “karta të reja” në fushëbetejë ndërsa armëpushimi i përkohshëm po shkon drejt fundit
Tensionet mes SHBA-së, Izraelit dhe Iranit rriten, ndërsa negociatat mbeten të pasigurta dhe Ngushtica e Hormuzit mbetet pikë kritike konflikti
Ndërsa afati i armëpushimit të përkohshëm mes Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe Iranit po i afrohet fundit, retorika nga Teherani është ashpërsuar ndjeshëm. Kryetari i parlamentit iranian ka deklaruar se vendi ka qenë duke përgatitur “karta të reja” për fushëbetejën gjatë dy javëve të fundit, duke lënë të kuptohet për një fazë të re të mundshme të përshkallëzimit. Ai theksoi gjithashtu se Irani nuk do të pranojë negociata që zhvillohen nën presion apo kërcënime, duke e bërë edhe më të paqartë të ardhmen e dialogut diplomatik.
Nga ana tjetër, presidenti i Donald Trump ka mohuar çdo presion për të arritur një marrëveshje me Iranin, ndërsa ka sinjalizuar se zgjatja e armëpushimit dyjavor është “shumë pak e mundshme”. Sipas mediave amerikane, zëvendëspresidenti JD Vance pritet të udhëtojë drejt Pakistanit për bisedime diplomatike, në një përpjekje për të stabilizuar situatën në rajon, megjithëse nuk ka ende konfirmim zyrtar për rifillimin e negociatave të drejtpërdrejta.
Në terren, tensionet mbeten të larta sidomos në Strait of Hormuz, ku SHBA vazhdon bllokadën pas kapjes së një anijeje mallrash me flamur iranian. Të dyja palët kanë akuzuar njëra-tjetrën për shkelje të armëpushimit, duke rritur rrezikun e një përplasjeje të re ushtarake në një nga korridoret më të rëndësishme të transportit global të naftës.
Paralelisht me këtë situatë të tensionuar, zhvillime të tjera diplomatike po ndodhin në rajon. Një zyrtar amerikan ka bërë të ditur se një raund i dytë bisedimesh mes Izraelit dhe Libanit pritet të zhvillohet të enjten, duke treguar se përpjekjet për stabilitet në Lindjen e Mesme vazhdojnë në disa fronte njëkohësisht. Megjithatë, mungesa e një rruge të qartë drejt paqes mes fuqive kryesore mbetet një shqetësim i madh për komunitetin ndërkombëtar.
