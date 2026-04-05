05 Apr 2026
Bota

Irani sfidon kërcënimet e Trump

Teherani paralajmëron kundërpërgjigje dhe ndryshime në Ngushticën e Hormuzit

· 2 min lexim

Zyrtarët iranianë kanë reaguar me tone sfiduese ndaj kërcënimeve të fundit nga ish-presidenti amerikan Donald Trump, duke theksuar se nuk ka asnjë shenjë tërheqjeje apo frikësimi nga ana e Teheranit.

Deklaratat e njëpasnjëshme gjatë ditës nga Ministria e Jashtme, parlamenti dhe Islamic Revolutionary Guard Corpstregojnë një qëndrim të unifikuar të udhëheqjes iraniane përballë presionit amerikan.

Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme deklaroi se akuzat për një program bërthamor ushtarak janë të pabaza dhe pjesë e një narrative që, sipas tij, justifikon tensionet aktuale. Ai shtoi se kërcënimet për shkatërrimin e infrastrukturës iraniane përbëjnë një rrezik serioz për popullin dhe mund të konsiderohen si një formë agresioni ekstrem.

Nga ana tjetër, komandanti i Gardës Revolucionare paralajmëroi ndryshime të mëdha në Strait of Hormuz, një nga rrugët më të rëndësishme për transportin global të naftës. Sipas tij, pas këtij konflikti, kjo zonë nuk do të funksionojë më si më parë për Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre.

Ai deklaroi se Irani mund të vendosë tarifa për anijet që kalojnë në këtë ngushticë, si një mënyrë për të kompensuar dëmet e shkaktuara gjatë konfliktit. Një veprim i tillë do të kishte ndikim të drejtpërdrejtë në tregjet ndërkombëtare të energjisë dhe në lëvizjen globale të mallrave.

Zyrtarët iranianë theksuan gjithashtu se vendi nuk do t’i nënshtrohet presionit dhe është i përgatitur për kundërpërgjigje në rast të një përshkallëzimi të mëtejshëm. Sipas tyre, objektivat janë të përcaktuara dhe kapacitetet për të vepruar ekzistojnë.

Pavarësisht afateve të përmendura në deklaratat amerikane, qëndrimi i Teheranit mbetet i pandryshuar: refuzim i çdo ultimatumi dhe gatishmëri për reagim të menjëhershëm në rast sulmi.

Situata mbetet e tensionuar dhe me pasoja të mundshme për stabilitetin rajonal dhe global, ndërsa komuniteti ndërkombëtar ndjek me shqetësim zhvillimet e fundit.

