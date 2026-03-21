Irani thotë se do të lejojë anijet japoneze të kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit
Japonia furnizohet me më shumë se 90 përqind të importeve të naftës së papërpunuar nga Lindja e Mesme dhe është shumë e varur nga eksportet që kalojnë nëpër këtë rrugë ujore kyçe.
Irani thotë se anijet japoneze do të lejohen të kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit, në shenjën e fundit që Teherani ka filluar të ndjekë një bllokadë selektive të rrugës strategjike ujore.
“Ne nuk e kemi mbyllur ngushticën. Sipas mendimit tonë, ngushtica është e hapur. Është e mbyllur vetëm për anijet që u përkasin armiqve tanë, vendeve që na sulmojnë. Për vendet e tjera, anijet mund të kalojnë nëpër ngushticë”, tha Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi për Kyodo News të Japonisë të premten vonë.
“Po flasim me ta për të gjetur një mënyrë për të kaluar në mënyrë të sigurt. Jemi gati t’u sigurojmë atyre kalim të sigurt. E tëra çfarë duhet të bëjnë është të na kontaktojnë për të diskutuar se si do të jetë kjo rrugë”, tha Araghchi, sipas një transkripti në anglisht të intervistës të ndarë në llogarinë e tij në Telegram.
Japonia furnizohet me më shumë se 90 përqind të importeve të naftës së papërpunuar nga Lindja e Mesme dhe varet shumë nga eksportet që kalojnë nëpër ngushticë, por rruga ujore është mbyllur de facto që kur Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli sulmuan Iranin më 28 shkurt.
INTERAKTIVE – Ngushtica e Hormuzit – 2 Mars 2026-1772714221
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) e Iranit paralajmëroi në ditët e para të luftës se forcat e saj do të “vënin flakën” çdo anije që përpiqej të kalonte nëpër rrugë ujore, duke e çuar trafikun detar pothuajse në një ndalesë.
Megjithatë, gjatë javës së kaluar, Irani e ka zbutur retorikën duke thënë se ngushtica është e mbyllur vetëm për armiqtë e Teheranit.
Japonia mund t’i bashkohet së shpejti grupit të vogël të vendeve – kryesisht Kinës, Indisë dhe Pakistanit – anijeve të të cilave u është lejuar të kalojnë nëpër rrugë ujore ditët e fundit, me miratimin e autoriteteve iraniane.
Lloyd’s List, një shërbim informacioni për transportin detar dhe detar, raportoi veçmas se 10 anije kanë kaluar nëpër ngushticë duke lundruar afër vijës bregdetare të Iranit – një rrugë që po shfaqet si një “korridor i sigurt” për transportin detar.
Anija e fundit, një transportues grek me shumicë, kaloi nëpër ngushticë të premten duke kaluar afër ishullit Larak të Iranit, tha Lloyd’s, ndërsa transmetoi mesazhin “Ngarkesë Ushqimi për Iranin”.
Ndërsa anijet kanë qenë duke kaluar nëpër ngushticë rast pas rasti, Lloyd’s List raportoi se IRGC po zhvillon një sistem më të koordinuar verifikimi dhe regjistrimi.
Ndërsa lufta kundër Iranit ka filluar tre javë, një numër i vogël vendesh – midis tyre aleatë të SHBA-së – kanë filluar tashmë të lobojnë Teheranin për të rihapur ngushticën ose për të lejuar kalimin e sigurt të anijeve të tyre.
Japonia, Franca, Gjermania, Italia, Holanda dhe Mbretëria e Bashkuar më parë këtë javë lëshuan një deklaratë të përbashkët duke shprehur “gatishmërinë e tyre për të kontribuar në përpjekjet e duhura për të siguruar kalim të sigurt nëpër Ngushticë”.
Iraku, Malajzia, Kina, India dhe Pakistani thuhet se kanë zhvilluar të gjitha bisedime të drejtpërdrejta me Teheranin për të diskutuar çështjen, sipas Lloyd’s.
Komentet e Araghchi-t për Kyodo vijnë pas një telefonate me Ministrin e Jashtëm japonez Toshimitsu Motegi të martën, gjatë së cilës Tokio shprehu shqetësim për numrin e madh të anijeve japoneze të bllokuara aktualisht në Gjirin Persik, sipas një njoftimi japonez të telefonatës.
