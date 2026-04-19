S&P 500 7,126 ▲1.2 % DOW 49,447 ▲1.79 % NASDAQ 24,468 ▲1.52 % NAFTA 82.59 ▼9.41 % ARI 4,880 ▲1.48 % S&P 500 7,126 ▲1.2 % DOW 49,447 ▲1.79 % NASDAQ 24,468 ▲1.52 % NAFTA 82.59 ▼9.41 % ARI 4,880 ▲1.48 %
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
Trump paralajmëron Iranin: "Marrëveshja është shansi i fundit, përndryshe vendi do të shkatërrohet" Sistemi 'bonus-malus', ulet 2.5% çmimi mesatar i sigurimit të makinës
Ngjarje e rëndë në SHBA, vriten tetë fëmijë! Kapet autori

Tetë fëmijë të moshës nga 1 deri në 14 vjeç kanë humbur jetën në një ngjarje të rëndë me armë zjarri në shtetin amerikan të Luizianës, në Shtetet e Bashkuara. Autoritetet lokale e kanë cilësuar incidentin si të lidhur me një “konflikt familjar”.

Shefi i policisë së Shreveport, Wayne Smith, deklaroi se “bëhet fjalë për një skenë jashtëzakonisht të rëndë, ndryshe nga çdo gjë që shumica prej nesh ka parë ndonjëherë”.

Sipas policisë, autori i dyshuar u përfshi në një ndjekje me forcat e rendit pasi u largua nga vendngjarja dhe vodhi një automjet. Ai u qëllua dhe u neutralizua nga policia gjatë përplasjes.

Të shtënat ndodhën rreth orës 06:00 të mëngjesit të së dielës (ora lokale), dhe dyshohet se ngjarja lidhet me konflikte familjare të ndodhura në disa banesa.

Autoritetet ende po hetojnë lidhjet e sakta mes autorit, dy grave të plagosura dhe tetë fëmijëve të vrarë. Sipas policisë, disa nga fëmijët dyshohet të jenë pasardhës ose fëmijë të personit të dyshuar, i cili raportohet të ketë pasur lidhje emocionale me një nga gratë e plagosura.

Hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes vijojnë.

