Ngjarje e rëndë në SHBA, vriten tetë fëmijë! Kapet autori
Tetë fëmijë të moshës nga 1 deri në 14 vjeç kanë humbur jetën në një ngjarje të rëndë me armë zjarri në shtetin amerikan të Luizianës, në Shtetet e Bashkuara. Autoritetet lokale e kanë cilësuar incidentin si të lidhur me një “konflikt familjar”.
Shefi i policisë së Shreveport, Wayne Smith, deklaroi se “bëhet fjalë për një skenë jashtëzakonisht të rëndë, ndryshe nga çdo gjë që shumica prej nesh ka parë ndonjëherë”.
Sipas policisë, autori i dyshuar u përfshi në një ndjekje me forcat e rendit pasi u largua nga vendngjarja dhe vodhi një automjet. Ai u qëllua dhe u neutralizua nga policia gjatë përplasjes.
Të shtënat ndodhën rreth orës 06:00 të mëngjesit të së dielës (ora lokale), dhe dyshohet se ngjarja lidhet me konflikte familjare të ndodhura në disa banesa.
Autoritetet ende po hetojnë lidhjet e sakta mes autorit, dy grave të plagosura dhe tetë fëmijëve të vrarë. Sipas policisë, disa nga fëmijët dyshohet të jenë pasardhës ose fëmijë të personit të dyshuar, i cili raportohet të ketë pasur lidhje emocionale me një nga gratë e plagosura.
Hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes vijojnë.
