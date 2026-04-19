Pamjet satelitore tregojnë zgjerimin e pozicioneve ushtarake izraelite në Gaza
Pamje të reja satelitore tregojnë se Izraeli po zgjeron pozicionet dhe strukturat ushtarake në Rripin e Gazës, në një kohë kur bisedimet dhe planet për rindërtim mbeten të bllokuara.
Sipas raportimit të Al Jazeera, zhvillimi po ndiqet me vëmendje për ndikimin që mund të ketë në terren, në lëvizjen e civilëve dhe në perspektivën e fazës së ardhshme të konfliktit.
Burimi: Al Jazeera
