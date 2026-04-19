Trump paralajmëron Iranin: “Marrëveshja është shansi i fundit, përndryshe vendi do të shkatërrohet”
Ngushtica e Hormuzit mbetet e mbyllur, ndërsa tensionet rriten dhe anijet sulmohen mes përpjekjeve për negociata
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka lëshuar një paralajmërim të fortë ndaj Iranit, duke deklaruar se bisedimet e ardhshme për paqe përbëjnë “shansin e fundit” për arritjen e një marrëveshjeje. Në të kundërt, ai paralajmëroi se pasojat do të jenë shkatërruese për vendin.
Në një intervistë për Fox News, Trump u shpreh se nëse Irani nuk pranon marrëveshjen që përfshin rihapjen e Strait of Hormuz dhe heqjen dorë nga programi bërthamor, “i gjithë vendi do të shpërthehet”. Ai shtoi se objektiva si ura dhe centrale energjetike mund të goditen në rast dështimi të negociatave.
Ndërkohë, Ngushtica e Hormuzit mbetet e mbyllur për qarkullimin detar, pavarësisht një hapjeje të përkohshme të premten. Irani ka deklaruar se nuk do të lejojë kalimin e lirë të anijeve për sa kohë që bllokada amerikane ndaj porteve dhe anijeve të tij vazhdon. Kjo rrugë ujore është jetike për tregtinë globale të naftës, pasi përmes saj kalonte rreth një e pesta e furnizimit botëror përpara konfliktit.
Situata është përkeqësuar edhe më tej pasi disa anije që tentuan të kalonin gjatë një periudhe të shkurtër hapjeje u qëlluan me armë zjarri. Ushtria britanike raportoi se anije iraniane hapën zjarr ndaj një tankeri, ndërsa një tjetër anije transporti u sulmua pranë brigjeve të Omanit. India ka shprehur shqetësim të thellë pasi dy anije me flamur indian u detyruan të kthehen pas raportimeve për të shtëna.
Trump deklaroi se mbetet optimist për arritjen e një marrëveshjeje, por theksoi se lufta do të përfundojë “në një mënyrë ose në një tjetër”. Zyrtarë amerikanë pritet të udhëtojnë këtë javë në Pakistan për të vijuar negociatat me përfaqësuesit iranianë.
Burimi: The Associated Press dhe FOX Local.
