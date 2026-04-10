IRAN: Mbi 3 000 viktima nga sulmet amerikano-izraelite
Më shumë se 3 000 persona kanë humbur jetën në Iran si pasojë e bombardimeve amerikano-izraelite, deklaroi sot kreu i një institucioni mjeko-ligjor iranian, një ditë pasi hyri në fuqi një armëpushim dyjavor në konflikt.
“Rreth 40% e trupave janë të paidentifikueshëm”, tha Abbas Masjedi Arani, drejtues i Shoqatës Iraniane të Mjekësisë Ligjore, sipas një raporti të gazetës “Shargh”.
Bilanci i viktimave mund të rritet ndjeshëm, ndërsa aktivistët kishin raportuar më shumë se 3 000 të vdekur që disa javë më parë.
Organizata e të drejtave të njeriut me seli në Norvegji, ”Hengaw”, njoftoi dje se të paktën 7 650 persona janë vrarë në konflikt, përfshirë 1 030 civilë.
Shifrat nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur.
Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nisën një fushatë të gjerë bombardimesh kundër Iranit më 28 shkurt, duke nxitur Teheranin të kundërpërgjigjet me sulme në të gjithë Lindjen e Mesme.
Presidenti amerikan Donald Trump shpalli një armëpushim të martën, por shqetësimet po rriten se ai mund të shembet shpejt, pasi Izraeli kreu dje një seri sulmesh ajrore shkatërruese në Liban duke vrarë mbi 300 persona dhe duke plagosur 1 150 të tjerë, sipas AFP.
Shtëpia e Bardhë deklaroi se Libani nuk është pjesë e marrëveshjes së armëpushimit; Irani, nga ana tjetër, pretendon të kundërtën./ /Ad.Ab./ a.jor.
