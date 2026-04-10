☀️
Tiranë 6°C · Kthjellët 10 April 2026
S&P 500 6,825 ▲0.62%
DOW 48,186 ▲0.58%
NASDAQ 22,822 ▲0.83%
NAFTA 98.40 ▲0.54%
ARI 4,779 ▼0.81%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1677 EUR/GBP 0.8702 EUR/CHF 0.9229 EUR/ALL 96.2337 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4003 EUR/TRY 51.9741 EUR/JPY 185.03 EUR/CAD 1.6166
₿ CRYPTO
BTC $71,782 ▲ +1.11% ETH $2,188 ▼ -0.17% XRP $1.3445 ▲ +0.25% SOL $83.1500 ▲ +0.7%
S&P 500 6,825 ▲0.62 % DOW 48,186 ▲0.58 % NASDAQ 22,822 ▲0.83 % NAFTA 98.40 ▲0.54 % ARI 4,779 ▼0.81 % S&P 500 6,825 ▲0.62 % DOW 48,186 ▲0.58 % NASDAQ 22,822 ▲0.83 % NAFTA 98.40 ▲0.54 % ARI 4,779 ▼0.81 %
EUR/USD 1.1677 EUR/GBP 0.8702 EUR/CHF 0.9229 EUR/ALL 96.2337 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4003 EUR/TRY 51.9741 EUR/JPY 185.03 EUR/CAD 1.6166 EUR/USD 1.1677 EUR/GBP 0.8702 EUR/CHF 0.9229 EUR/ALL 96.2337 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4003 EUR/TRY 51.9741 EUR/JPY 185.03 EUR/CAD 1.6166
10 Apr 2026
Breaking
Europa League në RTSH: Aston Villa bind në transfertë, mund Bologna-n Conference League/ Vallecano mposht AEK-un në sfidën e parë çerekfinale   Agjenti i Enzo Fernandez: Kemi bërë paqe me Chelsea-n Trump: Shumë optimist para negociatave kyçe me Iranin në Pakistan IRAN: Mbi 3 000 viktima nga sulmet amerikano-izraelite
Menu
Bota

IRAN: Mbi 3 000 viktima nga sulmet amerikano-izraelite

· 2 min lexim
Njerëzit reagojnë ndërsa ekipet e emergjencës kërkojnë viktimat e bllokuara në rrënoja pas një sulmi në një ndërtesë banimi më 16 mars 2026 në qendër të Teheranit, Iran [Getty Images]

Më shumë se 3 000 persona kanë humbur jetën në Iran si pasojë e bombardimeve amerikano-izraelite, deklaroi sot kreu i një institucioni mjeko-ligjor iranian, një ditë pasi hyri në fuqi një armëpushim dyjavor në konflikt.

“Rreth 40% e trupave janë të paidentifikueshëm”, tha Abbas Masjedi Arani, drejtues i Shoqatës Iraniane të Mjekësisë Ligjore, sipas një raporti të gazetës “Shargh”.

Bilanci i viktimave mund të rritet ndjeshëm, ndërsa aktivistët kishin raportuar më shumë se 3 000 të vdekur që disa javë më parë.

Organizata e të drejtave të njeriut me seli në Norvegji, ”Hengaw”, njoftoi dje se të paktën 7 650 persona janë vrarë në konflikt, përfshirë 1 030 civilë.

Shifrat nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur.

Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nisën një fushatë të gjerë bombardimesh kundër Iranit më 28 shkurt, duke nxitur Teheranin të kundërpërgjigjet me sulme në të gjithë Lindjen e Mesme.

Presidenti amerikan Donald Trump shpalli një armëpushim të martën, por shqetësimet po rriten se ai mund të shembet shpejt, pasi Izraeli kreu dje një seri sulmesh ajrore shkatërruese në Liban duke vrarë mbi 300 persona dhe duke plagosur 1 150 të tjerë, sipas AFP.

Shtëpia e Bardhë deklaroi se Libani nuk është pjesë e marrëveshjes së armëpushimit; Irani, nga ana tjetër, pretendon të kundërtën./  /Ad.Ab./ a.jor.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

