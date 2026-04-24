Ish-punonjësja padit Kylie Jenner për ngacmim dhe diskriminim në vendin e punës
Angelica Vasquez, një ish-punonjëse në rezidencën e Kylie Jenner në Hidden Hills, ka ngritur padi për ngacmim dhe diskriminim në vendin e punës. Dokumentet gjyqësore tregojnë se Vasquez ka paditur Jenner si individ, si dhe kompanitë Kylie Jenner, Inc., Tri Star Services LLC dhe La Maison Family Services LLC.
Sipas padisë, Vasquez ka nisur punën në shtator 2024 dhe ka përjetuar një ambient pune armiqësor dhe përjashtues. Ajo pretendon se ka qenë objekt i ngacmimeve të përsëritura nga kolegët, i janë caktuar detyra më të vështira dhe të padëshirueshme dhe është përjashtuar nga ekipi. Gjithashtu, ajo thotë se është poshtëruar publikisht për shkak të racës, origjinës kombëtare dhe fesë së saj.
Vasquez kërkon që ndër të tjera, mbikëqyrësit kanë komunikuar në mënyrë fyese, duke kërcitur gishtat dhe duke i bërë zë të lartë, si dhe se është akuzuar padrejtësisht për sjellje të papërshtatshme dhe degraduese. Ajo thekson dhe diskriminimin për shkak të origjinës së saj nga El Salvador dhe fenë katolike, duke u tallur me theksin e saj dhe duke u trajtuar si inferiore.
Vasquez ka paraqitur disa ankesa, përfshirë një në nëntor 2024, por sipas saj ato janë injoruar ose janë trajtuar me përbuzje. Situata është përkeqësuar deri në mars 2025, kur sipas saj janë shfaqur edhe incidente me përmasa fizike, përfshirë hedhjen e sendeve në drejtim të saj.
Ajo akuzon gjithashtu punëdhënësit për mosshlyerjen e plotë të pagave, përfshirë orët shtesë, mungesën e pushimeve të detyrueshme dhe mosrimbursimin e shpenzimeve të punës.
Sipas dokumenteve, Vasquez ka përjetuar ankth, stres të rëndë dhe simptoma të ngjashme me çrregullimet e stresit post-traumatik, dhe ka marrë leje mjekësore në korrik 2025. Më pas, në gusht, ajo ka dhënë dorëheqjen nga pozicioni i saj.
Vasquez ka kërkuar që çështja të trajtohet përpara një gjyqi me juri.
Kylie Jenner është një figurë e njohur e industrisë së bukurisë dhe biznesit, themeluese e Kylie Cosmetics dhe pjesë e familjes Kardashian-Jenner.
