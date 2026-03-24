Tiranë 12°C · Kthjellët 24 March 2026
24 Mar 2026
Filipinet vendi i parë në botë që shpall emergjencë energjitike për shkak të konfliktit në Iran Iu drejtua Kushtetueses për emërimin e anëtarëve në KQZ, kritikohet Presidentja Osmani GJKKO rrëzon kërkesën e mbrojtjes së Veliajt për aktet, caktohet seanca e radhës Vrasje ne familje: 80 vjecari vret gruan 75 vjece FSHF njofton anulimin e Fan Zone për ndeshjen Poloni-Shqipëri për shkak të kushteve atmosferike
Kosova

Iu drejtua Kushtetueses për emërimin e anëtarëve në KQZ, kritikohet Presidentja Osmani

· 2 min lexim

Veprimi i presidentes së Kosova, Vjosa Osmani, për t’iu drejtuar Gjykatës Kushtetuese lidhur me emërimin e anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve , po konsiderohet i panevojshëm nga persona që u përkasin çështjeve ligjore.

Instituti i Kosovës për Drejtësi vlerëson se mosemërimi i anëtarit të dytë të Partia Demokratike e Kosovës në KQZ përbën shkelje kushtetuese. Sipas këtij institucioni, ndarja e vendeve në bazë të rezultateve zgjedhore të 28 dhjetorit duhet të ishte: Lëvizja Vetëvendosje me dy anëtarë, PDK me dy, si dhe Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nga një.

Ndërkohë, LVV ka propozuar tre anëtarë për në KQZ, PDK dy, ndërsa partitë e tjera parlamentare nga një. Nga Presidenca është bërë e ditur se çështja është dërguar në Gjykatën Kushtetuese për shkak të numrit më të madh të propozimeve sesa parashikon Kushtetuta.

Ky veprim ka nxitur reagime politike, me PDK-në që ka akuzuar presidenten për shkelje të Kushtetutës dhe të parimeve demokratike.

Hulumtuesi i IKD-së, Naim Jakaj, thekson se një hap i tillë nuk ka qenë i nevojshëm, pasi ekziston një precedent nga Hashim Thaçi, ku Gjykata Kushtetuese ka sqaruar se dispozitat për përbërjen e KQZ-së janë të qarta dhe kërkojnë zbatim të drejtpërdrejtë nga presidenti.

Lexo Gjithashtu