Iu drejtua Kushtetueses për emërimin e anëtarëve në KQZ, kritikohet Presidentja Osmani
Veprimi i presidentes së Kosova, Vjosa Osmani, për t’iu drejtuar Gjykatës Kushtetuese lidhur me emërimin e anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve , po konsiderohet i panevojshëm nga persona që u përkasin çështjeve ligjore.
Instituti i Kosovës për Drejtësi vlerëson se mosemërimi i anëtarit të dytë të Partia Demokratike e Kosovës në KQZ përbën shkelje kushtetuese. Sipas këtij institucioni, ndarja e vendeve në bazë të rezultateve zgjedhore të 28 dhjetorit duhet të ishte: Lëvizja Vetëvendosje me dy anëtarë, PDK me dy, si dhe Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nga një.
Ndërkohë, LVV ka propozuar tre anëtarë për në KQZ, PDK dy, ndërsa partitë e tjera parlamentare nga një. Nga Presidenca është bërë e ditur se çështja është dërguar në Gjykatën Kushtetuese për shkak të numrit më të madh të propozimeve sesa parashikon Kushtetuta.
Ky veprim ka nxitur reagime politike, me PDK-në që ka akuzuar presidenten për shkelje të Kushtetutës dhe të parimeve demokratike.
Hulumtuesi i IKD-së, Naim Jakaj, thekson se një hap i tillë nuk ka qenë i nevojshëm, pasi ekziston një precedent nga Hashim Thaçi, ku Gjykata Kushtetuese ka sqaruar se dispozitat për përbërjen e KQZ-së janë të qarta dhe kërkojnë zbatim të drejtpërdrejtë nga presidenti.
