Izraeli njofton negociata direkte me Libanin
Izraeli ka njoftuar planet për të nisur negociata direkte me Libanin për vendosjen e marrëdhënieve paqësore, sipas një deklarate sot të zyrës së kryeministrit, Benjamin Netanyahu.
Sipas deklaratës, pas kërkesave të përsëritura nga Libani, Netanyahu ka urdhëruar kabinetin e tij të fillojë bisedimet “sa më shpejt të jetë e mundur”.
Negociatat pritet të fokusohen tek çarmatimi i grupit Hezbollah, i mbështetur nga Irani, dhe vendosja e marrëdhënieve paqësore mes dy vendeve.
Presidenti libanez Joseph Aoun kishte shfaqur më parë gatishmërinë për t’u angazhuar në bisedime me Izraelin.
Megjithatë, ushtria izraelite raportoi dje sulme ndaj shumë objektivave të Hezbollahut në Liban, përfshirë kryeqytetin Bejrut. Ministria libaneze e Shëndetësisë njoftoi se mbi 300 persona humbën jetën në këto sulme.
Sipas medieve amerikane, presidenti Donald Trump dhe i dërguari special amerikan, Steve Witkoff i kanë kërkuar Netanyahut të zvogëlojë sulmet izraelite ndaj Libanit.
