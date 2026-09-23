Jalen Brunson i Knicks në promo të ‘Saturday Night Live’ para debutimit si prezantues
Jalen Brunson, ylli i New York Knicks, shfaqet në një promo të Saturday Night Live ku bën një skec me komedianin Ben Marshall. Skica është ndërtuar rreth çelësave të qytetit që lojtarët e Knicks morën pasi fituan titullin e NBA-së në 2026.
Siç raporton Bleacher Report, Brunson fitoi çmimin MVP të finales pasi shënoi 45 pikë në ndeshjen e pestë kundër San Antonio Spurs, fitore që i siguroi Knicks titullin e parë pas 53 vjetësh. Ai do të bëhet lojtari i parë aktiv i NBA-së që hoston programin që nga LeBron James në vitin 2007, dhe i pesti lojtar që merr këtë rol në historinë e shfaqjes, pas emrave si Bill Russell, LeBron James, Charles Barkley dhe Michael Jordan.
Sezona e 52-të e Saturday Night Live nis të shtunën në orën 23:30 ET në NBC dhe në platformën Peacock, me Brunson si prezantues dhe KATSEYE si mysafir muzikor. Bleacher Report vëren se kjo shfaqje shënon debutimin e Brunson si prezantues dhe pritet të tërheqë vëmendje jashtë fushës së basketbollit.
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