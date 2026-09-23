Steph Curry: Pati pamje të mjegullt për shkak të një gjendjeje të syrit gjatë dinastisë së Warriors
Steph Curry rrëfeu se gjatë periudhës më të suksesshme me Golden State Warriors pati vështirësi me shikimin, por nuk e kishte vënë re ndërkohë që fitonte çmime MVP dhe tituj kampioni. Ai tha se për vite ishte mësuar të luante me imazhe të shtrembëruara dhe pak të paqarta, deri sa një vërejtje e jashtme e çoi drejt kontrollit mjekësor.
Siç raporton Bleacher Report, ish-drejtori i përgjithshëm Bob Myers vuri re në transmetim se Curry po nguste sytë në stol, gjë që e shtyu të kontaktonte lojtarin pas ndeshjes dhe t’i sugjeronte të bënte një kontroll të syve. Pas kësaj, Curry shkoi tek një optometrist dhe, pasi mendoj fillimisht se nuk ishte diçka serioze, mori diagnozën e keratokonusit.
Keratokoni është një gjendje relativisht e rrallë ku kornea merr formë të çrregullt, çka shkakton paqartësi dhe imazhe të deformuara; ajo mund të përkeqësohet me kohën dhe në raste të rënda është e pakthyeshme. Curry tha se tani e kontrollon shikimin çdo gjashtë muaj, është bërë mjeshtër në vendosjen e lenteve të kontaktit dhe ka bashkëpunuar me kompaninë Glaukos për një plan trajtimi që i ka ulur ankthin rreth ecurisë së sëmundjes.
Ai pranoi se në fillim ishte i ngurtë për të vënë lente gjatë ndeshjeve, por me kohën arriti të gjejë përshtatjen dhe recetën e duhur që qëndronte e qëndrueshme gjatë lojës. Përmirësimi i qartësisë i dha atij qetësi dhe më shumë energji sportive; Curry qesharakisht tha se, kur të botojë memuarin, titulli mund të jetë “Gjithë kohën nuk po e shikoja”.
Sipas Bleacher Report, zbulimi dhe trajtimi i keratokonusit, i bërë në kulmin e karrierës së tij, ka sjellë qetësi mendore dhe ndihmon në ruajtjen e performancës së tij sportive.
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