Një e ardhme afatgjatë për Ben Simmons te Kings pas nënshkrimit të kontratës njëvjeçare
Ben Simmons po rikthehet në NBA pas një viti pushim, pasi nënshkroi një kontratë njëvjeçare me Sacramento Kings për rreth 3.5 milionë dollarë. Klubi e ka sjellë në provë me stërvitje, ekzaminim mjekësor dhe takime me drejtuesit, ndërsa planifikon ta përdorë si rezervë në vendin e pikëmbrojtësit dhe si lojtar që mund të mbulojë të pesë pozicionet.
Siç raporton Bleacher Report, burime të afërta me skuadrën dhe gazetarin Marc J. Spears kanë shprehur se nëse Simmons zhvillon një sezon të mirë, ekziston mundësia që të qëndrojë në Sacramento më gjatë se kontrata njëvjeçare. Spears theksoi se lojtarët me prirje për besnikëri dhe ambientet më të qeta të tregjeve të vogla mund ta bëjnë Kings një vend tërheqës për Simmons, nëse marrëdhënia është e drejtë për të dyja palët.
Gjatë verifikimit të tij, Simmons plotësoi kërkesat e klubit dhe pritet të jetë zëvendës i Darius Acuff Jr., zgjedhja e shtatë në draftin e NBA-së. Sipas drejtuesve të Kings, ai do të ketë shanse të konsiderueshme për të ndikuar në rotacionin e ekipit të rindërtuar dhe pritet të marrë minuta në role të ndryshme sipas nevojës së skuadrës.
Simmons ka qenë tre herë All-Star gjatë katër sezoneve të tij të para me Philadelphia 76ers (2017–2021), por prej asaj periudhe është aktivizuar vetëm në 108 ndeshje për shkak të lëndimeve të përsëritura. Në sezonin 2024–25 ai luajti me Los Angeles Clippers dhe Brooklyn Nets, duke shënuar mesatarisht 5.0 pikë, 5.6 asistime dhe 4.7 ribafte në 22 minuta për ndeshje në 51 takime. Gjatë periudhës jashtë parketeve ai punoi për rehabilitimin e problemeve me shpinën dhe këmbën dhe bleu 50% të klubit të peshkimit South Florida Sails.
Tani që është pjesë e Kings, Simmons hyn në një ambient ku do të marrë mundësi për t’u rikthyer në nivel konkurrues dhe për të provuar vazhdimësinë e karrierës së tij në NBA; Sipas Bleacher Report, performanca e tij këtë sezon do të përcaktojë edhe shanset për një qëndrueshmëri më afatgjatë në Sacramento.
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