Jay Clayton zbulon përbërjen e «Super Intelligence Force»: Vance, Hegseth dhe Rice në grupin e punës për IA-në
Drejtori i inteligjencës kombëtare do të drejtojë si "car" i IA-së grupin e punës së Shtëpisë së Bardhë, që brenda 120 ditësh duhet të raportojë mbi rreziqet dhe mundësitë e inteligjencës artificiale — siç zbulon Wall Street Journal në një intervistë ekskluzive.
Drejtori i inteligjencës kombëtare të SHBA-së, Jay Clayton, ka zbuluar planet e «Super Intelligence Force», grupit të ri të punës së Shtëpisë së Bardhë për inteligjencën artificiale, të cilin do ta drejtojë ai vetë si «car» i IA-së i administratës Trump. Siç njofton Wall Street Journal në një intervistë ekskluzive, grupi i punës do të ketë 120 ditë kohë për të raportuar mbi rreziqet dhe mundësitë e teknologjisë dhe për të përcaktuar përgjegjësinë e qeverisë federale.
«Rreziku i të mos qenit të parët është i lartë», tha Clayton në intervistë. «Të mos jesh i pari rrit rreziqet e identifikuara dhe të paidentifikuara, veçanërisht nga kundërshtarët tanë. Të qenit i pari do të na mundësojë t’i adresojmë më mirë ato rreziqe në emër të popullit amerikan», shtoi ai, sipas gazetës. Statuti i grupit të punës përcakton se task forca do të veprojë si organ koordinues «për të siguruar që SHBA-ja të mbetet në pararojë të zhvillimit të SI-së, duke mbrojtur njëkohësisht popullin amerikan».
Struktura e grupit të punës zbulohet për herë të parë: tre nënkryetarë — Emil Michael, përgjegjës për koordinimin me kompanitë e IA-së; Scott Kupor, përgjegjës për koordinimin me ofruesit e infrastrukturës kritike; dhe Andrew Ferguson, kryetar i Komisionit Federal të Tregtisë, përgjegjës për interesat e konsumatorëve. Anëtarë do të jenë zv/presidenti JD Vance, sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth, sekretari i Thesarit Scott Bessent dhe shefja e stafit Susie Wiles, ndërsa këshilltarë të jashtëm do të jenë kapitalisti David Sacks dhe ish-sekretarja e Shtetit Condoleezza Rice.
Formimi i grupit vjen pas takimit që presidenti Trump organizoi të martën në Shtëpinë e Bardhë, ku udhëheqësit e IA-së — përfshirë presidentin e OpenAI-t Greg Brockman, drejtorin e Anthropic Dario Amodei dhe drejtorin e Nvidia-s Jensen Huang — nënshkruan angazhimin jo-detyrues të vetë-rregullimit të quajtur «White House Accord on Super Intelligence», siç kujton gazeta.
Clayton shtoi se grupi i punës do të shqyrtojë edhe opsione legjislative që mund të bëhen pjesë e një kuadri për IA-në, dhe se puna e tij mund të zgjatet përtej 120 ditëve nëse është e nevojshme. Emërimi i tij vjen vetëm disa ditë pasi Trump nënshkroi urdhrin ekzekutiv që ndryshon emërtimin zyrtar të «inteligjencës artificiale» në «super intelligence», siç raporton Washington Examiner.
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