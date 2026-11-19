Anthropic mbyll ditën e parë në Nasdaq me 97.17 dollarë, por aksionet e teknologjisë bien ndjeshëm
Aksionet e kompanisë së inteligjencës artificiale u hapën 34% mbi çmimin e ofertës, por e mbyllën ditën me +17%, ndërsa Nasdaq ra rreth 2.2% dhe Nvidia e AMD humbën terren.
Anthropic e mbylli ditën e parë të tregtimit në Nasdaq me 97.17 dollarë, 17% mbi çmimin e ofertës publike, por debutimi i shumëpritur nuk mjaftoi për të ndalur rënien e aksioneve të teknologjisë, siç njofton Decrypt. Aksionet, me tiketin ANT, u hapën me 111.50 dollarë, 34% mbi çmimin e IPO-së prej 83 dollarësh, ranë drejt 93 dollarëve gjatë ditës dhe e mbyllën sesionin me 97.17 dollarë. Mbylljen me të njëjtën shifër e konfirmon edhe Investors.com, në hyrjen e orës 16:23 ET.
Oferta përfshiu 980 milionë aksione dhe mblodhi rreth 81.3 miliardë dollarë, ndërsa paralelisht u realizua edhe një vendosje private prej 26 miliardë dollarësh. Sipas Decrypt, Nvidia dhe Google investuan rreth 10 miliardë dollarë secila, AMD 2.5 miliardë dollarë, ndërsa Broadcom, Micron dhe Microsoft nga 1 miliard dollarë secila dhe TSMC 500 milionë dollarë.
Pavarësisht përmasave rekord të ofertës, tregu e mbylli ditën në rënie të ndjeshme. Nasdaq Composite ra rreth 2.2%, S&P 500 rreth 2% dhe Dow Jones rreth 2.2%, sipas Reuters dhe Investors.com për mbylljen.
Rënia preku sidomos aksionet e lidhura me inteligjencën artificiale. Sipas Decrypt, Nvidia ra rreth 3%, AMD rreth 8% pas raportit short të Hunterbrook, Broadcom 2.07%, Micron 2.17%, Microsoft 1.97% dhe Oracle 2.97%. Kundër rrymës shkuan Palo Alto Networks, me +6%, dhe Intel, me +2.25%.
Analisti Joe Maher i Capital Economics i tha Reuters se IPO-ja rekord e Anthropic nuk arriti të ringjallte entuziazmin për aksionet e teknologjisë, raporton Decrypt.
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