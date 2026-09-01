Mercedes Mone tregon dëmtimin e rëndë pas fitimit të titullit të grave në AEW ndaj Willow në All In
Mercedes Mone festoi me vonesë pasi mposhti Willow Nightingale dhe fitoi titullin e grave të AEW në ngjarjen All In në Wembley Stadium në Londër të dielën.
Siç raporton Bleacher Report, gjatë konferencës për shtyp pas ndeshjes Mone deklaroi se u detyrua të shkonte menjëherë te mjeku për qepje pas një dëmtimi të rëndë të hundës që mori në fillim të përballjes.
Dëmtimi duket të ketë ndodhur kur Nightingale e goditi Monën dhe e përplasoi fytyrën përballë gardhit të sigurisë. Megjithë dhimbjen, 34-vjeçarja arriti të përballonte sulmet e kundërshtares dhe të siguronte për herë të parë në karrierë titullin e grave në AEW. Ajo pranoi se ishte marrë keq gjatë ndeshjes, por ka arritur të dalë fituese.
Sipas Bleacher Report, Mone tha se ishte e fokusuar t’i merrte buzëqeshjen Willow-it dhe të mbyllte rivalitetin e tyre, por menjëherë pas përfundimit të duelit mori trajtim mjekësor dhe qepje për hundën e thyer.
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