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NBA

Rams tallin Heat për videon e LeBron James në YouTube pas nënshkrimit me Aaron Donald

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Los Angeles Rams shkaktuan të qeshura në rrjetet sociale pas nënshkrimit me Aaron Donald, duke i bërë referencë një linku të gabuar në YouTube që Miami Heat kishte publikuar për një prezantim të supozuar të LeBron James.

Siç raporton Bleacher Report, para se James të bashkohej me Philadelphia 76ers, Heat kishte lëshuar një transmetim live në YouTube me titullin “LeBron James Introductory Press Conference” që u hoq shpejt. Klubi e përshkroi lidhjen si një vendmbajtëse në rast se LeBron do të firmoste me Miami, por ai nuk nënshkroi me Heat.

Aaron Donald u kthye nga pensioni për t’u rikthyer te Rams me një kontratë njëvjeçare prej 20 milionë dollarësh, duke u bashkuar me ekipin e Los Angeles me synimin për të tentuar sërish për titullin e Super Bowl.

Rams shfrytëzuan rastin për t’i bërë shaka Heat-it dhe për të festuar rikthimin e Donald në fushë; Sipas Bleacher Report, kjo ironizim i nxiti reagime në mediat sociale ndërsa ekipi përgatitet për sezonin e ri.

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