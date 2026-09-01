Karl-Anthony Towns dhe Jordyn Woods publikojnë video nga muajmjalti i tyre në Afrikë
Karl-Anthony Towns dhe Jordyn Woods ndanë në Instagram pamje nga muajmjalti i tyre në Afrikë, ku shfaqen peizazhe natyrore dhe momente të qeta të çiftit gjatë pushimeve.
Sipas Bleacher Report, Woods publikoi një video nga udhëtimi, shoqëruar me përshkrimin se bëhej fjalë për “një ëndërr që nuk e dija si ta vëja në fjalë” dhe se përvoja në Afrikë i kaloi pritshmëritë, duke e përshkruar muajmjalin si diçka që nuk do të donte ta zgjonte kurrë.
Kjo vjen pasi Towns përjetoi një vit të rëndësishëm profesional dhe personal: ai ndihmoi skuadrën e tij të fitonte titullin në finalet e NBA-së kundër San Antonio Spurs dhe u martua me Woods më herët këtë muaj. Fillimi i sezonit të ri është gjithashtu afër, pasi New York Knicks do të presin Philadelphia 76ers më 20 tetor në ndeshjen hapëse.
Videoja nxiti reagime nga ndjekësit dhe tregon momentet private të çiftit gjatë pushimeve, një reflektim i qetësisë pas një sezoni intensiv sportiv; Bleacher Report vuri në dukje se postimi përmbante një përshkrim emocional dhe pamje që kapnin atmosferën e udhëtimit.
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