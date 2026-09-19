Jovoviq: Studentët ia kthyen politikën qytetarëve — detyrë morale e opozitës është të jetë me ta
Deputeti krahinor Radivoje Jovoviq e konsideron të gabuar insistimin e një pjese të opozitës për të garuar në zgjedhjet e parakohshme të 25 tetorit, në vend që të mbështesë Listën Studentore.
Deputeti i Kuvendit të Vojvodinës, Radivoje Jovoviq, nga grupi parlamentar “Vojvodina uz studente”, ka deklaruar se studentët ia kanë kthyer politikën vendit ku i takon — mes njerëzve. Sipas tij, lëvizja studentore ka sjellë një frymë të re në skenën politike serbe, duke treguar se politika mund të bëhet ndryshe, pa kalkulime dhe pa largësi nga qytetarët.
Jovoviq e ka konsideruar të gabuar këmbënguljen e një pjese të opozitës për të dalë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 25 tetorit, në vend që të mbështesë Listën Studentore. “Detyrë morale e opozitës është të kontribuojë në rrëzimin e këtij regjimi autokratik, gjë që këto parti nuk e bëjnë duke dalë në zgjedhje në vend që të mbështesin lojtarin pa masë më të fortë — listën studentore”, tha ai.
Ai ka hedhur poshtë kritikat se studentët promovojnë “antipolitikën”: përkundrazi, sipas tij, lëvizja studentore kritikon mënyrën dominuese të bërit politikë, të tjetërsuar nga qytetarët. Si shembuj ai përmendi aksionet “Studenti në çdo fshat”, “Derë më derë” dhe turin me biçikleta “Rojet e Kushtetutës” — dhjetë ditë nga Subotica në Vranje, duke përfunduar në Kragujevc, me tre kopje të Kushtetutës me vete — të cilat, sipas tij, treguan një fytyrë të ngrohtë, të sinqertë dhe të freskët të shoqërisë dhe rikthyen shpresën se një politikë tjetër është e mundur.
Jovoviq hodhi poshtë edhe tezën e nevojës së një koalicioni me “kurs të pastër proevropian”, duke pyetur “pse tani, papritur?” — ku ishte ky kurs vite më parë, kur kërkohej uniteti i të gjithëve në opozitë për fitoren ndaj regjimit autokratik.
Në fund, ai tha se së pari duhet “të rrëzojmë diktatorin”, e më pas, vetëm në një shoqëri të lirë dhe vetëm me fitoren paraprake të listës studentore, mund të garohet ndershëm — thelbi i demokracisë, sipas tij, është ndërrueshmëria.
Burimi: Danas
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