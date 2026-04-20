🌤️
Tiranë 14°C · Kryesisht kthjellët 20 April 2026
S&P 500 7,101 ▼0.35%
DOW 49,371 ▼0.16%
NASDAQ 24,381 ▼0.36%
NAFTA 87.08 ▲5.44%
ARI 4,831 ▼0.99%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
₿ CRYPTO
BTC $76,251 ▲ +1.7% ETH $2,328 ▲ +1.32% XRP $1.4293 ▲ +0.7% SOL $85.8400 ▲ +0.66%
20 Apr 2026
Breaking
Filipçe: Rruga e bllokuar evropiane është tradhtia më e madhe e së ardhmes së Maqedonisë Zekthi: Takimet ndërkombëtare të Edi Ramës, atmosferë imazherike Muça: Rama, pragmatist. Luan me kartën “edhe me Soros, edhe me Trump” Kalemaj: Qëndrimet e Ramës kanë kosto për Shqipërinë Alarm! Përdorimi i ilaçeve qetësuese pa kriter, Psikiatria: Krijojnë varësi
Menu
Kronika

Juglindja në “radarin” e turistëve të huaj, Korça kryeson preferencat

· 3 min lexim

Juglindja e vendit vijon të mbetet një nga destinacionet më të kërkuara për turistët e huaj, numri i të cilëve ka ardhur në rritje vitet e fundit. Sipas të dhënave, rreth 85% e vizitorëve që kanë zgjedhur Korçën dhe zonat përreth janë të huaj.

Kjo rritje lidhet edhe me faktin se një pjesë e madhe e operatorëve turistikë kanë lidhur kontrata me agjenci vendase dhe ndërkombëtare, duke garantuar një fluks të qëndrueshëm vizitorësh.

Vetë turistët tregojnë se e kanë zbuluar Korçën përmes internetit dhe vlerësojnë veçanërisht ushqimin tradicional, çmimet e përballueshme, mikpritjen e banorëve dhe mundësitë që ofron turizmi i gjelbër.

Disa qytetare shprehen mjaft të impresionuara qoftë për çmimet, peisazhin si dhe njerëzit.

“Jemi nga Republika Çeke, na pëlqente të vinim këtu për të kaluar një natë. Do shkojmë në mal dhe këtu ka shumë male. Çmimet janë shumë të ulëta.”

“Çmimet janë të mira, gjëja më e mirë janë njerëzit, shumë miqësore. Me pëlqen gjithçka këtu”

“E gjetëm Korçen në internet, vend shumë i bukur për të eksploruar. Po kënaqemi shumë.”

“Vij nga Gjermania, Korça është shume e bukur. Pjesa e pazarit fantastike. Çmimet janë të ulëta ndërsa mua më pëlqen birra këtu. Shumë e shijshme.”

Operatorët turistikë konfirmojnë interesin e lartë të turistëve të huaj. Sipas Klaus Pronjarit, rezervimet kanë nisur që një vit më parë, duke reflektuar një rritje të ndjeshme të kërkesës. Ai thekson se Korça mbetet një destinacion me vlera historike dhe kulturore, që ofron gjithmonë diçka për t’u zbuluar.

“Rezervime me turistët e huaj kanë nisur që vitin e kaluar, ka patur fluks të lartë. Korça ka çfarë ofron, vend historik nga i cili njerëzit përherë kanë çfarë zbulojnë”, tha Klaus Pronjari – Operator turistik.

Përveç Korçës, fluks rezervimesh ka edhe në Pogradec dhe në fshatrat turistikë si Tushemishti, Lini, Voskopojë dhe Dardhë. Ndryshe nga vitet e tjera, këtë sezon vihet re interes edhe për zona të tjera si Erseka, fshatrat e Kolonjës, si dhe lëvizje turistike në Devoll, Maliq dhe Pustec, duke e shtrirë turizmin në të gjithë juglindjen e vendit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

