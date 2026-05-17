Juventus gjen në Londër mbrojtësin e majtë që i mungon. Kushton 40 milionë euro
CaughtOffside zbulon se Juventus interesohet për mbrojtësin e majtë të Tottenham, Djed Spence. Pavarësisht sezonit jo të mirë që ka pasur Tottenham, perfomancat personale të mbrojtësit 25-vjeçar ka qenë të pëlqyeshme, duke zgjuar interesin e disa klubeve të njohura, mes tyre edhe të Juventusit.
Bardhezinjtë pritet të jenë shumë aktiv në merkato, duke dashur të përmirësohen thuajse në të gjitha repartet, për t’i dhënë një ekip të kompletuar trajnerit Luciano Spalletti, i aftë për të fituar titullin kampion në Serie A.
Dhe një nga emrat e zgjedhur për ta transferuar në verë është ky i Djed Spence, për të cilin Tottenham ka bërë të ditur se do të shqyrtojë ofertat që nisin nga 40 milionë euro.
