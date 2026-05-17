🌦️
Tiranë 11°C · Rrebesh i lehtë 17 May 2026
S&P 500 7,409 ▼1.24%
DOW 49,526 ▼1.07%
NASDAQ 26,225 ▼1.54%
NAFTA 101.02 ▲4.23%
ARI 4,562 ▼2.63%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8716 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5427 EUR/MKD 61.6923 EUR/RSD 117.4080 EUR/TRY 52.9875 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5984 EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8716 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5427 EUR/MKD 61.6923 EUR/RSD 117.4080 EUR/TRY 52.9875 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5984
₿ CRYPTO
BTC $78,241 ▼ -1.03% ETH $2,182 ▼ -1.74% XRP $1.4140 ▼ -1.29% SOL $86.5800 ▼ -2.93%
S&P 500 7,409 ▼1.24 % DOW 49,526 ▼1.07 % NASDAQ 26,225 ▼1.54 % NAFTA 101.02 ▲4.23 % ARI 4,562 ▼2.63 % S&P 500 7,409 ▼1.24 % DOW 49,526 ▼1.07 % NASDAQ 26,225 ▼1.54 % NAFTA 101.02 ▲4.23 % ARI 4,562 ▼2.63 %
EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8716 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5427 EUR/MKD 61.6923 EUR/RSD 117.4080 EUR/TRY 52.9875 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5984 EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8716 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5427 EUR/MKD 61.6923 EUR/RSD 117.4080 EUR/TRY 52.9875 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5984
17 May 2026
Breaking
Political parties’ polarizing language on the eve of the campaign is criticized Women on electoral lists, in the shadow of men Meloni: Ngushtica e Hormuzit të rihapet pa tarifa dhe kufizime Ushtria amerikane: 78 anije të ridrejtuara në Ngushticën e Hormuzit BBC: “Nân” nga Alis, një performancë emocionuese që vjen nga Shqipëria
Menu
Bota

Ushtria amerikane: 78 anije të ridrejtuara në Ngushticën e Hormuzit

· 2 min lexim

Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) ka njoftuar se deri më tani janë ridrejtuar 78 anije tregtare dhe janë çaktivizuar 4 të tjera, në kuadër të zbatimit të bllokadës ndaj anijeve që udhëtojnë drejt dhe nga portet iraniane përmes Ngushticës së Hormuzit.

Në një deklaratë të publikuar në rrjetin social X, CENTCOM tha: “Që nga 16 maji, 78 anije tregtare janë ridrejtuar dhe 4 janë çaktivizuar për të siguruar pajtueshmërinë”.

Tensionet në rajon mbeten të larta që prej 28 shkurtit, kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit, duke nxitur kundërpërgjigje nga Teherani ndaj Izraelit dhe aleatëve amerikanë në Gjirin Persik, si dhe duke çuar në mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.

Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill me ndërmjetësimin e Pakistanit, por bisedimet në Islamabad nuk prodhuan një marrëveshje të qëndrueshme. Presidenti amerikan Donald Trump më pas e zgjati armëpushimin për një periudhë të pacaktuar dhe vendosi kufizime mbi lundrimin drejt porteve iraniane.

Ngushtica e Hormuzit mbetet një nga pikat më strategjike të tregtisë globale të energjisë, duke lidhur Gjirin Persik me Oqeanin Indian dhe tregjet ndërkombëtare, ndërsa çdo ndërprerje në këtë zonë ka ndikim të drejtpërdrejtë në furnizimet me naftë dhe gaz në nivel global.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë