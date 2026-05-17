Ushtria amerikane: 78 anije të ridrejtuara në Ngushticën e Hormuzit
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) ka njoftuar se deri më tani janë ridrejtuar 78 anije tregtare dhe janë çaktivizuar 4 të tjera, në kuadër të zbatimit të bllokadës ndaj anijeve që udhëtojnë drejt dhe nga portet iraniane përmes Ngushticës së Hormuzit.
Në një deklaratë të publikuar në rrjetin social X, CENTCOM tha: “Që nga 16 maji, 78 anije tregtare janë ridrejtuar dhe 4 janë çaktivizuar për të siguruar pajtueshmërinë”.
Tensionet në rajon mbeten të larta që prej 28 shkurtit, kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit, duke nxitur kundërpërgjigje nga Teherani ndaj Izraelit dhe aleatëve amerikanë në Gjirin Persik, si dhe duke çuar në mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill me ndërmjetësimin e Pakistanit, por bisedimet në Islamabad nuk prodhuan një marrëveshje të qëndrueshme. Presidenti amerikan Donald Trump më pas e zgjati armëpushimin për një periudhë të pacaktuar dhe vendosi kufizime mbi lundrimin drejt porteve iraniane.
Ngushtica e Hormuzit mbetet një nga pikat më strategjike të tregtisë globale të energjisë, duke lidhur Gjirin Persik me Oqeanin Indian dhe tregjet ndërkombëtare, ndërsa çdo ndërprerje në këtë zonë ka ndikim të drejtpërdrejtë në furnizimet me naftë dhe gaz në nivel global.
