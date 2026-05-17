Meloni: Ngushtica e Hormuzit të rihapet pa tarifa dhe kufizime
Kryeministrja italiane Giorgia Meloni ka deklaruar se Ngushtica e Hormuzit duhet të rihapet pa asnjë pagesë apo kufizim diskriminues, duke e cilësuar lirinë e lundrimit si thelbësore për ekonominë globale.
Duke folur në Forumin Evropë-Gjiri në Costa Navarino, në jug të Greqisë, ajo tha se Italia mbështet një zgjidhje të qëndrueshme për krizën në ngushticë, e cila duhet të bazohet në parimet e lirisë së tregtisë dhe sigurisë detare.
“E para është rihapja e Ngushticës së Hormuzit, pa taksa apo kufizime diskriminuese, sepse prosperiteti i Mesdheut, Gjirit dhe botës varet nga liria e lundrimit,” tha Meloni.
Ajo shtoi se Italia është e gatshme të kontribuojë në sigurinë e lundrimit në momentin që krijohen kushtet, duke përmendur misionet e Bashkimit Evropian në Detin e Kuq dhe Oqeanin Indian, si Operation Aspides dhe Operation Atalanta.
Meloni gjithashtu theksoi se Iranit nuk duhet t’i lejohet të pajiset me armë bërthamore, duke paralajmëruar se kjo do të përbënte kërcënim për stabilitetin rajonal.
