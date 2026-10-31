“Ka grupime të vogla që po sulmojnë PD”, Bardhi: Përçarja e protestës i shërben Ramës
“Sheshi nuk është monopol i askujt. Çdo frymë përçarjeje me pjesën më të madhe të opozitës do të ndihmonte qeverinë e Ramës”. Kështu u shpreh për A2 CNN kreu i grupit parlamentar demokrat Gazment Bardhi, pas përplasjes mes protestuesve dhe përfaqësuesve të opozitës tek Ministria e Arsimit. Sipas Bardhit, PD nuk synon të marrë zërin e studentëve, por është në mbështetje të tyre, ndërsa theksoi se ka disa parti të vogla që janë më shumë kundër opozitës sesa qeverisë.
“Sheshi nuk është monopol i askujt. Nuk ka nevojë për leje. Çdo frymë përçarje me pjesën më të madhe të opozitës do të ndihmonte qeverinë e Ramës. Nuk jemi këtu për të marrë protagonizmin e zërin e studentëve. Jemi në mbështetje të tyre. Por ka grupime të vogla që sulmojnë PD, por ndihmojnë qeverinë. Ka disa parti të vogla që kanë zë më shumë kundër opozitës sesa kundër qeverisë. Kjo nuk e ndihmon revoltën studentore dhe as gjetjen e një zgjidhje politike për situatën ku ndodhemi”, tha ai për A2 CNN.
I pyetur nëse kanë ndikuar aktet normative, që protesta e sotme të jetë më e qetë se një javë më parë, Bardhi u përgjigj se të rinjtë nuk frikësohen nga këto akte, dhe se PD do t’i çojë ato në Gjykatën Kushtetuese.
“Qeveria do të bëjë gjithçka për të frikësuar protestuesit. Pro nuk besoj se të rinjtë frikësohen në një vend që synon të anëtarësohet në BE dhe synon të vrasë të drejtën kushtetuese për protestë . Grupi ynë po punon që të dërgojë këto akte ne Gjykatën Kushtetuese. Ne jemi në mbështetje të protestës të studentëve, nuk jemi organizatorët ka kërkesat e studentëve që gjejnë mbështetjen tonë shumë prej tyre janë kauza të PD. Dhe është pozitive që të rinjtë i bashkohen thirrjes për largimin e qeverisë më të korruptuar në Europë”.
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