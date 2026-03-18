Kampionët kthehen te fitorja, mbajnë hapin me Ballkanin
Kampionia e Kosovës në futboll, Drita e Gjilanit, është kthyer te fitorja në Superligë.
Drita mposhti 2:1 skuadrën e Dukagjinit të mërkurën në fushën me bari sintetik në Gjilan.
Drita është në vendi ne dytë me 45 pikë, sa ka edhe lideri Ballkani. Dukagjini është i gjashti me 33 pikë.
Besnik Krasniqi shënoi me kokë në minutën e 18-të golin e epërsisë 1:0.
Pesë minuta para fundit të pjesës së parë, Dukagjini barazoi rezultatin në 1:1.
Golin e barazimit e shënoi Hekuran Berisha.
Fitoren kampiones ia siguroi Veton Tusha.
