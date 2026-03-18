EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9060 EUR/ALL 95.9828 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4022 EUR/TRY 51.0020 EUR/JPY 183.33 EUR/CAD 1.5791
Infantino takon Trump: Presidenti më garantoi se Irani do të jetë i mirëpritur në Botëror Tottenhami synon transferimin befasues të yllit të Real Madridit Dortmundi nuk ishte në dijeni se Adeyemi do të shfaqej në klipin e ri të Loredanës Arda Guler po përballet me sfida, ish-trajneri ka folur për situatën e tij Shtatë lojtarë e harruan Xabin Alonson: As edhe një mesazh i thjeshtë në rrjetet sociale për largimin e tij
Futbolli ne Kosove

Kampionët kthehen te fitorja, mbajnë hapin me Ballkanin

· 1 min lexim

Kampionia e Kosovës në futboll, Drita e Gjilanit, është kthyer te fitorja në Superligë.

Drita mposhti 2:1 skuadrën e Dukagjinit të mërkurën në fushën me bari sintetik në Gjilan.

Drita është në vendi ne dytë me 45 pikë, sa ka edhe lideri Ballkani. Dukagjini është i gjashti me 33 pikë.

Besnik Krasniqi shënoi me kokë në minutën e 18-të golin e epërsisë 1:0.

Pesë minuta para fundit të pjesës së parë, Dukagjini barazoi rezultatin në 1:1.

Golin e barazimit e shënoi Hekuran Berisha.

Fitoren kampiones ia siguroi Veton Tusha.

