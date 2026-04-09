☁️
Tiranë 14°C · Vranët 09 April 2026
S&P 500 6,820 ▲0.55%
DOW 48,153 ▲0.51%
NASDAQ 22,794 ▲0.7%
NAFTA 98.35 ▲4.17%
ARI 4,822 ▲0.93%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1677 EUR/GBP 0.8702 EUR/CHF 0.9229 EUR/ALL 96.2337 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4003 EUR/TRY 51.9741 EUR/JPY 185.03 EUR/CAD 1.6166
₿ CRYPTO
BTC $72,169 ▲ +1.15% ETH $2,215 ▼ -0.12% XRP $1.3560 ▼ -0.07% SOL $83.7700 ▲ +0.52%
09 Apr 2026
Breaking
Nekrofili dhe e shoqja Macron kërkon respektim të plotë të armëpushimit pas sulmeve në Liban Djali i shahut të fundit kërkon ndryshim politik në Iran Nafta më e lirë i çon qytetarët e Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut për karburant Funerali i gazetarit Mohammed Wishah në Gaza, rritet bilanci tragjik i gazetarëve të vrarë
Menu
Sporti

Kampioni Norris zgjedh 4 pilotët më të mirë, përjashton rivalin Max Verstappen

· 2 min lexim

Lewis Hamilton, Jenson Button, Fernando Alonso dhe Sebastian Vettel. Këta janë 4 pilotët më të mirë, sipas Lando Norris, kampionit në fuqi të Formula 1 me McLaren. Gjatë një interviste për sitin e skuderisë kampione, ai ka folur për sportistët (disa ende në aktivitet) që e kanë frymëzuar pasionin e tij për garat.

“Do ta filloj me britanikët: Jenson Button dhe Lewis Hamilton. Janë pilotët që kam admiruar që fëmijë. I kam ndjekur që i vogël dhe më kanë frymëzuar. Dy pilotë të pabesueshëm, dy pilotë McLaren. Dy nga të preferuarit e mi, pa dyshim”, – ka thënë Norris.

Për Formula 1 është një muaj pushimi, për shkak të anulimit të garave të Bahrejnit dhe Arabisë Saudite nga konflikti në Lindjen e Mesme. Pilotët do të kthehen në pistë më 3 maj, në Miami, ndaj dhe këtë muaj po mundohen të korrigjojnë diçka në makinat e tyre.

Në listën e të preferuarve të Norris nuk është Max Verstappen, rivali i tij për titull sezonin e kaluar. “Në vend të 3-të për mua është Vettel. Edhe për faktin se është një person i sjellshëm, e konsideroj një pilot special. Në fund, si numrin 4 do të zgjidhja Alonso. E kam njohur nga afër gjatë viteve të para te McLaren. Është thjesht një njeri i mrekullueshëm, me të cilin bie dakord për çdo gjë”, – ka pohuar Norris.

The post Kampioni Norris zgjedh 4 pilotët më të mirë, përjashton rivalin Max Verstappen appeared first on RTSH.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu